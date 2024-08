São Paulo

Acontece no sábado (7), a partir das 14h, no Centro Cultural São Paulo, a 3ª Festa dos Batuques Paulistas. Gratuito, o evento reúne a exposição de artes visuais "Poéticas Afrocaipiras", um documentário, oficinas, intervenções poéticas e apresentações de batuque de umbigada, jongo e samba de bumbo.

O batuque de umbigada é uma manifestação cultural africana que chegou no Brasil pelos escravos, assim como o jongo que é uma dança afro-brasileira típica da região Sudeste do Brasil. Enquanto o samba de bumbo é um samba típico do estado de São Paulo.

Samba de bumbo de Cururuquara - Divulação/Divulgação

Uma roda de conversa com representantes do batuque de umbigada de Piracicaba, do jongo Dito Ribeiro de Campinas e do samba de bumbo de Cururuquara também está programada para o evento.

A festa homenageia Dona Anicide, morta aos 90 anos, em 2023, e matriarca do batuque de umbigada. A homenagem conta com a estreia do documentário "Eu Ando Remando com o Tempo", um curta sobre o processo de gravação do disco póstumo de Dona Anicide, lançado em maio de 2024, com as participações das cantoras Anelis Assumpção e Juçara Marçal.

As apresentações acontecem a partir das 18h com a comunidade Jongo Dito Ribeiro, de Campinas; do samba de bumbo Nestão Estevam, de Campinas, e do batuque de umbigada, de Capivari.

A programação completa do evento e mais informações pode ser acessado em https://www.instagram.com/festadosbatuquespaulistas/.

Boa festa!

3ª FESTA DOS BATUQUES PAULISTAS

ARTISTAS Vários

QUANDO Sábado (7 de setembro), a partir das 14h

ONDE Centro Cultural São Paulo, r. Vergueiro, 1000, Liberdade, São Paulo, tel. (11) 3397-4002

QUANTO Gratuito