São Paulo

Tem início nesta quarta-feira (21) a 23ª edição do Festival de Inverno de Bonito (MS) que até o próximo domingo (25) oferece programação musical gratuita. Entre os artistas escalados para este ano estão o bandolinista e compositor português Norberto Gonçalves da Cruz, os cantores Zé Ramalho, Alexandre Pires, Sandra de Sá, além da dupla Teodoro e Sampaio e o grupo Olodum.

Durante o dia, a partir das 8 horas da manhã, o Festival de Inverno de Bonito promove várias manifestações de arte e de cultura nos palcos e espaços espalhados pela cidade. No palco Futuro acontece a segunda edição do "Festival Bonitinho", com ações integrativas e pensadas especialmente para crianças.

O bandolinista, compositor e cantor português Norberto Gonçalves da Cruz, uma das atrações do Festival de Inverno de Bonito - Divulgação/Divulgação

A programação completa, com mais de 150 atrações gratuitas como teatro, dança, circo, oficinas de cerâmica, bordado, música, dança, artesanato, literatura e arte de rua, entre outras, além de exposições de arte pode ser conferida em https://agenciadenoticias.ms.gov.br/wp-content/uploads/2024/08/PROGRAMACAO-FIB-2024-1.pdf .

Nas noites do festival, os shows musicais reúnem artistas de vários estilos no palco Lua, onde irão se apresentar, nesta quarta-feira (21), o cantor Alexandre Pires; na quinta-feira (22), o bandolinista e cantor português Norberto Gonçalves da Cruz; na sexta-feira (26), o cantor e compositor Zé Ramalho; no sábado (27), a cantora Sandra de Sá e o grupo Olodum; e encerrando o evento, no próximo domingo (28), a dupla Teodoro e Sampaio.

Feito para promover a cultura e o turismo nacional, em duas décadas o Festival de Inverno de Bonito, realizado pelo governo do Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Cultura, estima que mais de 1 milhão de pessoas e 3 mil artistas já passaram pelo evento.

Bom festival!

23ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DE BONITO (MS)

ARTISTAS Norberto Gonçalves da Cruz, Zé Ramalho, Alexandre Pires, Sandra de Sá, Teodoro e Sampaio, grupo Olodum, entre outros

QUANDO De quarta-feira (21) a domingo (28)

ONDE Bonito (MS)

QUANTO Gratuito