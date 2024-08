São Paulo

Acontece neste domingo (11), às 16h, na Sala São Paulo, no bairro de Campos Elíseos, no centro de São Paulo, um concerto com a Orquestra Jovem do Estado sob a regência do maestro Cláudio Cruz.

O espetáculo terá transmissão gratuita e ao vivo pelo canal do YouTube da EMESP Tom Jobim, que você pode acessar em https://www.youtube.com/@TJEMESP.

A Orquestra Jovem do Estado - Heloís Bortz/Divulgação

No programa, obras dos brasileiros Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e Flo Menezes, além de Johannes Brahms (1833-1897). Da série "Bachianas Brasileiras", de Villa-Lobos, a peça "Bachianas nº 7" abre o concerto.

Na sequência, com Cláudio Cruz ao violino, a Orquestra Jovem do Estado apresenta "PostScriptio", de Flo Menezes, oferecendo uma experiência sonora diferente, abrindo um leque de possibilidades expressivas e tímbricas da flauta transversal ao explorar as paisagens sonoras da música experimental do autor.

No encerramento, um clássico do repertório sinfônico, a "Sinfonia nº 4", a última composta por Brahms, e que sempre impressiona quem a escuta por sua forte carga emocional e complexidade.

Bom concerto!

CONCERTO ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO

QUANDO Domingo (11), às 16h

ONDE Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, São Paulo, tel. (11) 3367-9500. Transmissão gratuita e ao vivo pelo canal do YouTube da EMESP Tom Jobim em: https://www.youtube.com/@TJEMESP

QUANTO De R$ 30 a R$ 60, ingressos em https://orquestrajovemdoestado.byinti.com/#/event/-792-416-453-155-894-973