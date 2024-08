São Paulo

Acontece neste sábado (10), às 17h, na Casa Museu Ema Klabin, no Jardim Europa, em São Paulo, a apresentação gratuita do Quarteto Jacarandá, na qual compositoras e intérpretes do choro serão homenageados.

Formado por instrumentistas mulheres, com Madu Calixto (flauta transversal), Ná Magalhães (percussão), Camila Silva (cavaquinho) e Helô Ferreira (violão de 7 cordas), o Quarteto Jacarandá interpreta no espetáculo um repertório no qual prevalece a diversidade da música instrumental brasileira evidenciando o importante papel das mulheres na história do choro.

O Quarteto Jacarandá formado por Ná Magalhães (percussão), Camila Silva (cavaquinho), Helô Ferreira (violão de 7 cordas) e Madu Calixto (flauta transversal) - Divulgação/Divulgação

Além de composições de Chiquinha Gonzaga (1847-1935) e da cavaquinista Luciana Rabello, as instrumentistas do quarteto incluem também no repertório clássicos do compositor Pixinguinha (1897-1973).

Essa é uma excelente oportunidade para conhecer a Casa Museu Ema Klabin, espaço no qual a empresária e mecenas Ema Klabin (1907-1994) viveu entre os anos de 1961 a 1994, pois além de ser uma das poucas casas museus de colecionador no Brasil, com ambientes preservados, a coleção Ema Klabin inclui pinturas de artistas consagrados. Entre eles do russo Marc Chagall (1887-1985), do holandês Frans Post (1612-1680) e obras do modernismo brasileiro, de Tarsila do Amaral (1886-1973) e Candido Portinari (1903-1962), entre outras, além de artes decorativas, peças arqueológicas e livros raros.

Ema Klabin (1907-1994) atuou com afinco nas manifestações e instituições culturais da cidade de São Paulo, especialmente nas áreas de música e arte. Foi membro dos conselhos da Fundação Bienal de São Paulo, do MASP, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, colaborou na criação do Museu Lasar Segall e da Fundação Magda Tagliaferro, além de ter sido foi sócia da Sociedade Cultura Artística e da Orquestra Filarmônica de São Paulo.

Extremamente aprazível o jardim da casa museu, que teve seu projeto criado pelo engenheiro e arquiteto Alfredo Ernesto Becker (1895-1962), autor de diversas residências no mesmo bairro, foi projetado por Roberto Burle Marx (1909-1994) e a decoração criada por Terri Della Stufa (1919-1982).

Boa visita e bom show!

SHOW QUARTETO JACARANDÁ

ARTISTAS Quarteto Jacarandá, Madu Calixto (flauta transversal), Ná Magalhães (percussão), Camila Silva (cavaquinho) e Helô Ferreira (violão de 7 cordas)

QUANDO Sábado (10), às 17h

ONDE Casa Museu Ema Klabin, r. Portugal, 43, Jardim Europa, São Paulo, tel. (11) 3897-3232

QUANTO Gratuito