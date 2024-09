São Paulo

Após ter realizado um show no Sesc Pompeia, em São Paulo, no dia 14 de junho, o compositor, guitarrista e violonista Hélio Delmiro, 77, sentiu-se mal e foi encaminhado ao Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Diabético, apresentando problemas renais e com pneumonia, o músico ainda permanece internado no Hospital das Clínicas, embora o quadro de pneumonia tenha sido revertido. Diante dessa situação vários artistas se reuniram para fazer um show em benefício de Delmiro, que está sendo submetido a procedimentos de hemodiálise.

O guitarrista e violonista Hélio Delmiro - Divulgação/Divulgação

O espetáculo beneficente "Somos Hélio Delmiro" acontecerá na próxima segunda-feira (9), às 19h30, no Teatro Rival Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, para prestar uma homenagem a Delmiro e destinar o valor arrecadado no show para a família do artista no intuito de ajudar no tratamento contínuo de hemodiálise, a que Delmiro deverá ser submetido quando receber alta.

Músico exímio e com sólida carreira, Delmiro apresentou-se ao lado de várias cantoras como Elizeth Cardoso (1920-1990), Clara Nunes (1942-1983) e Elis Regina (1945-1982), além de músicos importantes como João Donato (1934-2023), César Camargo Mariano e o cantor João Bosco, entre outros.

O show no Teatro Rival Petrobras levará ao palco vários amigos de Helinho, entre eles o gaitista Maurício Einhorn e a cantora Fátima Guedes.

SHOW BENEFICENTE "SOMOS HÉLIO DELMIRO"

ARTISTAS Vários.

QUANDO Segunda-feira (9), às 19h30

ONDE Teatro Rival Petrobras, r. Álvaro Alvim, 33, Cinelândia, Rio de Janeiro, tel. (21) 2240-9796

QUANTO De R$ 40 a R$ 80