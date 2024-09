Depois de se apresentar no último dia 12 na Open Kitchen, em São Paulo, o cantor, compositor e multi-instrumentista Arnaldo Brandão leva, na próxima sexta-feira (27), às 20h, o show que comemora 50 anos de sua carreira para o Dolores Club, na Lapa, no Rio de Janeiro.

"Noite do Prazer", "Totalmente Demais", "O Tempo não Para" e "Rádio Blá" são algumas de suas composições que se tornaram hits durante sua trajetória musical dividida com parceiros contemporâneos como Luiz Melodia (1951-2017), Raul Seixas (1945-1989), As Frenéticas e Caetano Veloso, entre outros.

O compositor, cantor e multi-instrumentista Arnaldo Brandão - Lucas Vilarinho/Divulgação

Pai do cantor, compositor e guitarrista Rodrigo Brandão, um dos integrantes da banda Leela, Arnaldo incutiu desde cedo no filho o gosto pela música, quando ainda tocava nas bandas Hanoi-Hanoi e Brylho.

Com a Brylho, banda montada em 1981, Arnaldo, Cláudio Zoli e Paulo Zdan ficaram conhecidos com "Noite do Prazer". Em 1985, com a banda Hanoi-Hanoi, junto com Tavinho Paes e Robério Rafael, Arnaldo Brandão chegou novamente às paradas com "Totalmente Demais", música gravada com Caetano Veloso, em 1986.

"Rádio Blá", de 1987, com Lobão, e "O Tempo não Para", com Cazuza, em 1988, surgiram anteriormente ao compositor iniciar sua carreira solo, na qual lançou quatro álbuns: "Brandão e o Plano D" (2001), "Ao Vivo" (2005), "Amnésia Programada" (2010) e "Brandão Psicopop" (2020).

Atualmente Arnaldo Brandão prepara o lançamento, no dia 11 de outubro, do single "O Amor e Seus Desvios", mais uma música dançante com fortes chances de se tornar um hit, desta vez em parceria com Leoni, integrante dos grupos Heróis da Resistência e Kid Abelha.

No espetáculo desta sexta-feira, além de contar histórias relacionadas aos seus 50 anos de carreira, envolvendo o guitarrista Jimi Hendrix (1942-1970) e sua amizade com o guitarrista Mick Taylor da banda Rolling Stones, Brandão contará com a participação especial do guitarrista Renato Piau, fiel escudeiro de Luiz Melodia.

Bom show!

SHOW ‘ARNALDO BRANDÃO 50 ANOS DE CARREIRA’

ARTISTA Arnaldo Brandão, participação especial de Renato Piau

QUANDO Sexta-feira (27), às 20h

ONDE Dolores Club, r. do Lavradio, 10, Lapa, Rio de Janeiro

QUANTO De R$ 30 a R$ 60