São Paulo (SP)

Corri hoje de manhã. Foi uma porcaria.

Depois de algumas centenas de metros eu já estava ofegante, com a respiração mais curta que o normal. Senti calor e tive muita sede. Foi um treino arrastado e cansativo, daqueles que não deixam saudade.

Em geral, o desempenho ruim é culpa do meu condicionamento físico de tiozão. Mas hoje não. Nesta manhã de inverno o vilão era outro: o ar seco.

O inverno derruba as temperaturas e, de quebra, a umidade relativa do ar. O frio e a redução na frequência das chuvas deixam o ar mais seco – em alguns casos, em níveis desérticos. Quando há inversão térmica, que impede a dispersão de poluentes, a sensação é de que o ar está quase irrespirável. A temporada mal começou e Estado de São Paulo já registrou tardes com a umidade relativa do ar abaixo de 15%. O mesmo vale para o Centro-Oeste, região com histórico de secas.

Diferentemente do frio, que dá para resolver vestindo mais roupa, o ar seco não tem solução para o corredor. Então, conto abaixo um pouco sobre os riscos e como minimizar os efeitos da baixa umidade relativa do ar.

O ar seco pode prejudicar minha saúde?

Não. Pessoas saudáveis e sem histórico de doenças respiratórias não correm risco por correr em dias de baixa umidade. Já quem tem asma ou bronquite deve tomar alguns cuidados. "O tempo seco e frio pode desencadear crise de broncoespasmo, levando a sintomas de tosse, falta de ar e chiado no peito. Também pode deflagrar uma crise de asma em pessoas sem tratamento", explica a corredora e doutora em pneumologia Danielle Bedin.

Preciso mudar o meu tipo de treino em dias secos?

Em tese, não. Mesmo treinos longos ou intervalados podem ser feitos normalmente em dias secos. Só não se surpreenda se houver uma queda de rendimento -- algo semelhante ao que aconteceria em dias muito frios ou muito quentes, por exemplo.

Que cuidados tomar em dias de baixa umidade?

A melhor forma de evitar os efeitos da baixa umidade é correr o mais cedo possível. Isso porque a qualidade do ar se deteriora conforme o dia esquenta. Pela manhã, a umidade é mais alta. Já o meio da tarde registra os piores índices de qualidade do ar. Então, se puder, ajuste sua agenda e corra mais cedo.

Vale um cuidado extra com a pele também. Frio, sol e tempo seco podem levar a queimaduras e ressecamento da pele e dos lábios.

Por que sinto mais sede?

Beba mais água antes, durante e depois da atividade física. A perda de líquidos na respiração se acelera em dias secos, e a reposição insuficiente de água pode levar, em casos extremos, a um quadro de mal-estar e desidratação. Preste atenção aos sinais. Em caso de sede excessiva, boca seca, tontura e fadiga, pare o treino, beba água e descanse.

E você? Tem sofrido para correr nos dias secos e frios?