Os políticos havaianos votaram um projeto que torna o shaka símbolo do estado do Havaí. Shaka é gesto que é feito ao fechar os dedos da mão e levantar o polegar e o dedo mínimo, já foi visto por todos nós, seja na comemoração de um gol do Ronaldinho Gaúcho até o ex-presidente Barack Obama.

O ex-presidente norte-americano Barack Obama, cumprimenta com o gesto shaka seus apoiadores no estado onde nasceu , em Kailua, Havaí (EUA). PHOTO/Jewel SAMAD - France Presse- AFP

Na comunidade do surfe ele é amplamente usado como um sinal de cumprimento, saudação, agradecimento, onde a ideia é transmitir uma boa vibração. Esse gesto muitas vezes é acompanhado da palavra Aloha.

⁠"Eu descreveria como um símbolo de felicidade", disse Glenn Wakai, que apresentou o projeto no Senado estadual. Se aprovado, será o primeiro gesto oficial de Estado dos Estados Unidos. ⁠Os símbolos oficiais na América podem projetar a identidade de um Estado e proteger seu patrimônio cultural.

Eu particularmente adoro esses cumprimentos, principalmente nesse momento em que as pessoas mal se olham quando passam. Acredito que gestos e palavras podem sim criar uma empatia e transmitir um cuidado ao próximo. Talvez por isso o Havai tenha aquela atmosfera de felicidade, paz, harmonia e família envolvidos. Por lá parece que as coisas fluem e de geração em geração continuam a perpetuar a cultura e os ensinamentos.

A palavra Aloha é um exemplo claro disso e como as coisas vão se transformado ao seu redor. Aloha não é somente uma expressão, mas também um estilo de vida, de paz, de harmonia e equilíbrio do povo havaiano. Existe muita coisa envolvida e chega ser difícil até de explicar pois é algo que vem da alma e precisa ser sentido.

A forma como as coisas vão se intercalando por lá é fantástico. Outro exemplo são as tradicionais camisas floridas que estão em todos os lugares do arquipélago. Em 1946 os funcionários do condado de Honolulu usavam terno e gravatas e foi permitido que nos meses mais quentes todos pudessem usar camisas esportivas. A indústria da moda havaiana percebendo uma oportunidade desenvolveu as camisas floridas com a ideia que a população local começasse a utilizar essas camisas.

Em 1966 o banco do Havaí permitiu o uso das camisas floridas as sextas-feiras e como naquela época o banco era frequentado por muitos locais e turistas, logo se tornou uma vestimenta que todos queriam. Nascia a expressão Aloha Friday.

Hoje é quase impossível ir ao Havaí e não usar as roupas floridas, isso se popularizou pelo mundo e a comunidade do surfe sempre fomentou isso.

É muito legal ver algo local se transformando em um símbolo ou costume de um lugar.

Então imagine você contemplando um lindo por do sol, vestindo roupas floridas, acenando um shaka para alguém e dizendo: Aloha.

