Após essa etapa a classificação geral definiu os 22 homens e as 10 mulheres que seguirão na disputa rumo ao título mundial de 2024. Além disso, Margaret River teve a responsabilidade de apagar as discussões que aconteceram na etapa anterior em Bells Beach.

Na penúltima etapa as redes sociais foram tomadas por milhares de pessoas indignadas com a atuação dos juízes da WSL.

Muitas vezes as reclamações parecem choro de brasileiro, mas dessa vez, ícones do esporte, mídias nacionais e internacionais, surfistas gringos e brasileiros, tomaram a frente para perguntarem: Por que os critérios de julgamento estão trazendo tantas discussões?

Mesmo com toda a tecnologia de vídeo e a possibilidade de compararem as ondas, fica estranho e bem confuso algumas decisões.

Eu acompanhei e vi as baterias polêmicas, mas a bateria do Gabriel realmente foi bem complicada. Na minha opinião o Gabriel foi prejudicado e as notas foram atribuídas de forma equivocadas.

Gabriel Medina 3 x campeão mundial de surfe. (Photo by Ricardo ARDUENGO / AFP) - AFP

Logo após a sua bateria Gabriel disse: "Esse foi o pior julgamento que eu já vi. Isso é ruim para o esporte e é algo que precisamos falar sobre. Fingimos que não está acontecendo, mas está".

É preciso respeitar a opinião de um Tricampeão mundial. Medina nunca se escondeu e parece que agora não foi diferente. Para finalizar esse assunto, eu concordo com Gabriel, com o Ricardo Bocão, com Barton Lynch e com uma lista bem grande de pessoas que ficaram indignadas com o julgamento.

Mas Gabriel também disse: Vamos para Margaret. Essa é a postura de um campeão.

Esse ano os brasileiros não estão muito bem colocados no Ranking e precisavam de bons resultados para sonhar com a classificação.

A etapa Margaret começou com ondas medianas e foi melhorando durante o período da competição. O australiano Jack Robinson confirmou a boa fase e foi o vencedor da etapa seguido pelo havaiano John John Florence.

O brasileiro mais bem colocado na etapa foi Samuel Pupo e mesmo chegando as quartas de finais acabou ficando fora do resto da temporada, pois acabou na classificação geral após essa etapa em 23º lugar. Por uma posição Samuel não conseguiu se classificar, mas o drama não foi só esse. No Round of 16 os irmãos Samuel Pupo e Miguel Pupo se enfrentaram e Samuel venceu.

Com isso, Miguel não tinha mais chance de ficar entre os 22 surfistas mais bem colocados. Como Samuel perdeu nas quartas de finais os dois irmãos estão fora do restante da temporada e terão que buscar a classificação novamente para a elite do surfe mundial através do Challenger Series (uma espécie de segunda divisão) para voltarem em 2025.

Após essa etapa Ítalo Ferreira 16º, Gabriel Medina 19º e Yago Dora 22º se classificaram para o restante da temporada.

As próximas paradas do circuito mundial serão no Tahiti, El Salvador, Brasil e Fiji. Teremos então, o segundo corte e somente os cinco melhores surfistas masculinos e femininos classificados no ranking terão a chance de buscar o título mundial em Trestles na Califórnia.

Tatiana Weston-Webb eseprança brasileira para o restante da temporada (Photo by Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

No feminino, nossa representante para o resto da temporada será Tatiana Weston-Webb que apesar de ter perdido em Margareth River no round of 16 conseguiu pontuação suficiente para terminar na classificação geral em 9º lugar e entre as 10 melhores surfistas, avançando para a sequência do circuito mundial.

Vamos torcer para que os brasileiros tenham uma boa participação e que o critério de julgamento seja justo. Estaremos de olho.

Aloha