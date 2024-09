As finais da WSL aconteceram em Trestles na Califórnia com John John Florence conquistando o seu terceiro título mundial.

O havaiano teve como adversário, o incansável, o brabo, Ítalo Ferreira. O brasileiro começou sua batalha vencendo primeiramente Ethan Ewing, depois foi a vez de Jack Robinson sentir toda a força e determinação do brasileiro. Chegou a vez então do local pico: Griffin Colapinto, tentar parar a fúria de Ítalo Ferreira. Esse duelo foi um show de surfe e a torcida estava eufórica com a performance dos atletas. Quando a bateria terminou foi necessário esperar algumas notas que ainda estavam em análise e a tensão tomava conta da praia. Quando saíram as notas o brasileiro pode comemorar sua passagem a grande final.

SAN CLEMENTE, CALIFORNIA, USA - ÍItalo Ferreira sempre surfando no limite e extrapolando. (Photo by Kenny Morris/World Surf League) ORG XMIT: 775675949 - Kenny Morris/World Surf League via Getty Imag

Enquanto descansava para a final, Ítalo pode acompanhar e ver uma menina de 18 anos se tornar campeã mundial de surfe. Caittlin Simmers realmente surfa demais e mereceu seu primeiro título. A jovem americana tem um surfe polido e power, tem tudo para conquistar mais títulos e se tornar uma das grandes surfistas da história. Simmers surfa com aquela sensação de felicidade e de poder fazer o que gosta. Ela carrega ainda o real espírito do surfe. Diz querer se divertir e pegar boas ondas, que torce pelas companheiras e está curtindo tudo o que vem acontecendo em sua vida.

Na final masculina, Ítalo sempre tirando notas na casa do excelente, obrigou John John a surfar no mais alto nível se quisesse ganhar o título, e ele quis.

John John entra para um pequeno e seleto grupo de tricampeões mundiais. Iguala com três títulos seu compatriota Andy Irons, que é considerado por muitos um dos melhores surfistas de todos os tempos. Mick Fanning, Tom Curren e Gabriel Medina fecham a lista.

John John Florence tricampeão mundial. (Photo by Brian Bielmann / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - BRIAN BIELMANN/AFP

O Havaiano é bem tranquilo e nem parece ser um competidor como os demais. Ele surfa tão bem que pode se dar ao luxo de não impor aquele surfe competição a todo o momento. John John precisa de apenas duas ondas para fazer um estrago gigantesco e obrigar seus adversários a lutarem muito se quiserem algo diferente.

Realmente ele tem um surfe perfeito, se fóssemos a Pipeline onde ele reside e ficássemos apenas olhando ele em um dia normal, veríamos coisas espetaculares. Ele pega ondas grades, já venceu etapas de ondas gigantes e não existe discussão sobre o seu nível de surfe. Ele é um talento puro.

Esse ano foi um ano repleto de reclamações e polêmicas sobre algumas notas que foram julgadas. É preciso sentar e pensar com calma para onde está indo o circuito mundial, sua forma e o que pode ser alterado para tornar mais justo para todos. Sempre existe discussões sobre o formato do campeonato, a quantidades de etapas com ondas para a esquerda e o critério de julgamento. Acredito que se a WSL quiser ela tem toda a capacidade de observar isso e caminhar para algo mais justo e imparcial. Sem essas mudanças sempre teremos as discussões se estamos perdendo a essência, se a piscina também terá um campeonato mundial, se os critérios de julgamento podem evoluir para algo mais assertivo e sempre na casa do "se" essas discussões geram uma enxurrada de distorções. Mas a WSL é competente o suficiente para estudar, analisar e fazer o seu melhor, tentando preservar o seu principal produto que são os surfistas, estrelas de um espetáculo que pode ser mais grandioso e mais justo.

O próximo ano promete ser um dos mais competitivos. Tem a volta de Filipe Toledo, John John e Medina querendo o quarto título mundial, Jack Robison, Ítalo Ferreira, Yago Dora, Ethan Ewing e outros. É preciso um olhar apurado para trazer mudanças significativas, assim como já aconteceram.

Vamos cuidar do real espírito do surfe.

Aloha