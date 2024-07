Dia 7 de julho é comemorado mundialmente o Dia do Chocolate, uma data que celebra um dos ingredientes mais apreciados e versáteis da culinária. Pode não parecer, mas a combinação de carne com chocolate não é uma invenção recente. De fato, essa união saborosa remonta aos tempos dos astecas e que deu origem ao "mole poblano", um prato tradicional da culinária mexicana, originário do estado de Puebla.

Esse molho espesso e complexo é feito com uma mistura de ingredientes que inclui vários tipos de pimentas, chocolate, amêndoas, nozes, sementes de gergelim, especiarias, frutas secas, tomates, cebolas, alho e tortilhas ou pão.

O resultado é um molho rico e de sabor profundo, frequentemente servido sobre carnes de frango, peru e porco.

Hoje em dia é fácil encontrar receitas de filé mignon com chocolate amargo e até mesmo carne maturada no chocolate. Mas, para te introduzir nessa combinação e de uma forma menos chocante, trago a receita de bacon com chocolate, que mistura a crocância e o salgadinho do bacon com o doce e o amargo do chocolate,e a picância da pimenta, criando uma combinação viciante.

Bacon com chocolate, o tradicional prato mexicano 'mole poblano', em receita de Larissa Morales - Felipe Margarido

BACON COM CHOCOLATE

Ingredientes

250g de bacon em fatias

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de pimenta-caiena

¼ xícara de açúcar demerara

180g de chocolate meio amargo

1 pitada de flor de sal

Modo de preparo

Misture o açúcar com as pimentas e tempere as fatias de bacon. Em uma assadeira antiaderente, leve para o forno a 180°C por 20 minutos aproximadamente, até dourar e ficar crocante.

Quebre o chocolate meio amargo em pedaços e leve ao micro-ondas num pote de vidro, por 30 segundos, mexendo e repetindo até derreter completamente.

Passe sobre as fatias de bacon, nos dois lados, e coloque sobre um papel manteiga.

Finalize com pitadas de flor de sal.

Quando o chocolate endurecer, o prato está pronto para ser consumido.