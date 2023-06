Estão abertas as inscrições para o curso online de jornalismo "Advanced Online Investigations", do Knight Center, da Universidade do Texas, nos EUA.

Curso da Universidade do Texas ensina métodos de jornalismo investigativo online - Daniel Thomas/ Unsplash

Dividido em cinco módulos, o curso será ministrado pelos jornalistas Craig Silverman, ex-editor da unidade canadense do Buzzfeed News e Jane Lytvynenko, repórter independente focada na cobertura de notícias da Rússia e da Ucrânia, que abordarão os mecanismos usados em investigações de materiais online.

O primeiro módulo focará na organização do trabalho investigativo a fim de facilitar a entrada do maior número de informações em reportagens.

No segundo módulo, os participantes receberão instruções de como utilizar as redes sociais para encontrar as fontes certas para falar de determinados assuntos e, no terceiro, métodos para analisar imagens e encontrar pessoas e localizações.

Os dois últimos módulos serão dedicados à investigação de páginas da internet. O quarto módulo focará na estrutura dos sites, enquanto o quinto auxiliará a encontrar informações em anúncios online e entender como funciona a publicidade nas páginas.

O curso tem uma taxa de inscrição de U$ 95 (R$ 459) e duração de cinco semanas. Todas as aulas e materiais ficarão gravados na plataforma da instituição durante o período do curso, que vai até o dia 16 de julho.

A inscrição e o pagamento podem ser feitos por meio do site da instituição.