O Centro Knight para o Jornalismo nas Américas da Universidade do Texas, em Austin, está com inscrições abertas para o curso online "Jornalismo de dados avançado: ferramentas poderosas para reportagens e mapeamento de dados". As aulas acontecem de 21 de agosto a 17 de setembro e serão ministradas pelo jornalista John Keefe, que comanda uma editoria que cobre fenômenos climáticos extremos do jornal The New York Times.

Centro Knight lança curso de jornalismo de dados - Glenn Carstens-Peters/ Unsplash

Com o objetivo de aprimorar as habilidades e facilitar o trabalho de jornalistas de dados, o treinamento se divide em quatro módulos e aborda monitoramento de fontes, coleta de dados, construção de mapas, armazenamento de dados na nuvem e automação de etapas do processo.

O curso inclui encontros ao vivo com o instrutor, além de aulas gravadas, apostilas, fóruns de discussão e exercícios sobre os pontos abordados nos vídeos e nos textos. Para obter o certificado de conclusão, é preciso acessar os materiais disponibilizados, atingir pontuação mínima de 70% nos questionários e interagir nos fóruns de discussão.

Não é preciso ter experiência com programação para participar, basta ter familiaridade com planilhas do Excel ou do Google Sheets. O treinamento custa US$ 95 (aproximadamente R$ 465). Após o pagamento da taxa, será emitido um recibo, mas o candidato deve aguardar até 72 horas para receber o email de confirmação da matrícula.

As inscrições ficam abertas até o preenchimento das vagas, que são limitadas para garantir a interação entre os alunos e o professor. Os interessados podem conferir mais detalhes sobre o curso no site do Centro Knight: https://journalismcourses.org/course/advanced-data-journalism-boc/.