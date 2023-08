No Podcast Américas desta semana, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol "El Mundo" tiveram um imprevisto logo de entrada.

Apoiadores do candidato à presidência do Equador assassinado, Fernando Villavicencio participam de manifestação pedindo justiça por sua morte em Quito. - Galo PAGUAY / AFP

Horas depois de gravar um episódio dedicado à situação do Equador, fomos surpreendidos pelo brutal assassinato do candidato equatoriano Fernando Villavicencio. Corremos a atualizar o programa, com a pouca informação que se tinha naquele momento, mas cientes do momento transcendente que vivíamos.

Aqui haverá uma explicação do cenário da eleição, com algo da entrada desse novo elemento, que desenvolveremos com mais profundidade nos programas seguintes.

Também trataremos das eleições na Guatemala, igualmente perto de nós e não menos complicada, e dos escândalos de Nicolás Petro, o filho do presidente da Colômbia. Ouça o episódio abaixo.

O podcast Américas, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e em conhecer mais o idioma falado em quase toda América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções. Nele, trata-se todas as semanas de três temas ocorridos nas Américas (Norte, Centro e Sul) em um espaço de meia hora.