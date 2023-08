A Lupa está com inscrições abertas para a segunda edição do seu programa de treinamento de checagem de fatos, o Mirante. Estudantes e jornalistas indígenas, ribeirinhos, quilombolas e de periferias, que são o público-alvo da iniciativa, podem se inscrever até as 17h do dia 16 de setembro.

O objetivo do programa é capacitar profissionais que vivem em locais de vulnerabilidade social para qualificar a informação em regiões periféricas e desertos de notícia.

Curso abordará educação midiática, divulgação científica e ferramentas de combate à desinformação - Carvall - 22.set.21/Folhapress

Durante quatro meses, de outubro de 2023 a janeiro de 2024, os alunos selecionados aprenderão a utilizar ferramentas de fact-checking e técnicas jornalísticas de combate à desinformação, como bancos de dados públicos e a Lei de Acesso à Informação (LAI).

Entender como as plataformas de redes sociais tratam o problema também está no programa das aulas, que serão realizadas de forma remota.

"Queremos formar checadores que possam promover mudanças reais nas suas próprias comunidades, que sofrem com disputas de narrativas", afirma Natália Leal, diretora-executiva da Lupa.

Além do aprendizado de instrumentos práticos, educação midiática e divulgação científica, o curso contará com um período de imersão na Lupa. Ao final do programa, os 30 trainees deverão elaborar um projeto de combate à desinformação.

Os que concluírem o treinamento serão automaticamente incluídos em um banco de talentos da Lupa, que pode ser utilizado para selecionar parte da equipe que cobrirá as eleições de 2024 ou outros projetos.

Mais informações sobre a inscrição estão disponíveis neste link.