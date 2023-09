Terminam no próximo dia 14 as inscrições para o Curso de Extensão em Direito para Jornalistas, ofertado pela Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As aulas, gratuitas, serão online, nas manhãs dos dias 19 a 22 de setembro.

Fachada do prédio da FGV Rio - Cecilia Acioli/Folhapress

O curso abordará assuntos como responsabilidade civil na imprensa, reforma administrativa, reforma tributária e direito autoral e intelectual em tempos de inteligências artificiais.

Entre os professores estão Sérgio Guerra, diretor da FGV Direito Rio, Floriano de Azevedo Marques, professor e ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Bruno Dantas, ministro e presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).

Para ser selecionado, o jornalista deve ter mais de três anos de experiência. Além disso, deve trabalhar em algum veículo, como jornal, TV, rádio, revista, blog ou site.

Para se inscrever, é necessário enviar e-mail para ludmilla.totinick@fgv.br, com cópia para silvia.brando@insightnet.com.br. No e-mail, devem constar nome completo, CPF, número do registro profissional, veículo para o qual trabalha e cargo que ocupa.

Após análise das inscrições, o resultado será enviado para os candidatos até o dia 15 de setembro.