José Francisco Rezek, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ministrará a palestra "A partilha do poder e o controle recíproco em tempo de crise", em São Paulo, na quarta-feira (4). O evento faz parte das atividades da Semana Jurídica do Centro Universitário FMU.

A palestra será realizada na Casa Metropolitana do Direito da FMU, no bairro da Liberdade, e terá transmissão ao vivo pelo canal do centro universitário no YouTube. O seminário é gratuito e aberto ao público em geral.

O ex-ministro do STF José Francisco Rezek realiza palestra na Semana Jurídica da FMU - Marcus Leoni/Folhapress

José Francisco Rezek é formado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em direito internacional público pela Universidade de Paris. Foi ministro das Relações Exteriores no governo Collor e ministro do STF por dois períodos, de 1983 a 1990 e de 1992 a 1997.

A Semana Jurídica da FMU teve início nesta segunda-feira (2) e segue até sexta-feira (6). Além da presença de Rezek, contará com diversas palestras ligadas ao direito. A programação completa pode ser conferida no site da instituição.