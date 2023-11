O Programa de Microbolsas Jornalismo Tapajós está com inscrições abertas até 24 de novembro para jornalistas baseados na Amazônia com interesse em produzir reportagens sobre a crise climática na região.

Uma parceria entre o Laboratório de Comunicação Amazônia, o Projeto Saúde e Alegria (PSA) e a Folha, a iniciativa selecionará seis propostas, sendo três de pautas em texto e três produções fotográficas. Cada profissional receberá R$1.650.

Vista da área onde escritos em pedras do rio Amazonas foram expostos depois que os níveis da água caíram a níveis recordes durante a seca em Manaus (AM) - Suamy Beydoun - 23.out.23/Reuters

Para se candidatar, é preciso ter formação em jornalismo ou comunicação social e residir em um dos municípios da Amazônia Legal há pelos menos dois anos. No formulário de inscrição, devem ser detalhadas as propostas de pauta em texto ou foto, com justificativa do tema e abordagem, fontes sugeridas, cronograma e portfólio.

As propostas selecionadas deverão ser desenvolvidas em uma semana, e o resultado será publicado nos canais da Folha, do Labcom Amazônia e do PSA.

O regulamento completo está disponível neste link.