Jornalistas com experiência na área da ciência, saúde, tecnologia e meio ambiente podem se inscrever, até dia 15 de janeiro, para bolsas de estudo no Programa Knight de Jornalismo Científico do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), nos EUA.

Os candidatos devem ter ao menos três anos consecutivos de experiência na área do jornalismo científico. O programa aceita candidaturas de estrangeiros, desde que tenham proficiência em inglês comprovada. Serão concedidas dez bolsas no valor de US$ 85 mil (aproximadamente R$ 415 mil).

Jornalistas fazem anotações em cadernos durante evento - Unsplash

Os selecionados vão passar um ano letivo (que vai de agosto de 2024 a maio de 2025) tendo aulas no MIT e em Harvard. Também são subsidiados o seguro saúde e os custos de realocação dos bolsistas.

Além dos treinamentos obrigatórios do programa, os estudantes irão realizar viagens de campo, participar de seminários e workshops e desenvolver um projeto de pesquisa na área do jornalismo científico.

As inscrições podem ser feitas neste link. Os candidatos devem enviar uma carta de apresentação, três cartas de recomendação, cinco reportagens publicadas e a proposta do projeto de pesquisa que será desenvolvido durante o programa. Serão aceitos apenas documentos traduzidos para o inglês.