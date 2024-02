Jornalistas de todo o mundo, com ao menos três anos de experiência, podem se candidatar a bolsas oferecidas pelo International Center for Journalists (ICFJ), com apoio da Knight Foundation.

Jornalistas de todo o mundo podem se candidatar a bolsas oferecidas pelo International Center for Journalists (ICFJ) - Reprodução

O programa, que tem duração de um ano, vai apoiar o desenvolvimento de projetos inovadores para o jornalismo, que busquem solucionar desafios locais.

Os principais temas de interesse para pesquisa são:

Como a IA pode servir ao jornalismo

Criação de comunidades e recursos para jornalistas no exílio

Combate à desinformação, especialmente em torno das eleições

Cobertura das mudanças climáticas de forma inovadora

Criação de redes de serviços ou infraestrutura compartilhadas para ajudar o jornalismo independente a prosperar

Os selecionados receberão uma bolsa mensal e reembolso de despesas relacionadas à execução do projeto. Os trabalhos poderão ser realizados de qualquer lugar do mundo, sem necessidade de residir nos EUA, onde fica a sede da organização.

O programa também oferece orientação e acesso a uma rede de contatos na mídia, treinamento e exposição internacional.

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário, até dia 29 de março. Além dos dados pessoais e profissionais, é preciso submeter uma proposta do projeto que será desenvolvido, incluindo objetivos, abordagens inovadoras, resultados esperados, métricas de sucesso e orçamento previsto.