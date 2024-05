O programa de bolsas da plataforma Connectas, iniciativa jornalística sem fins lucrativos, vai financiar a produção de reportagens sobre temas sociais na América Latina e no Caribe.

Podem se inscrever jornalistas com ao menos três anos de experiência em veículos de imprensa e que estejam em atuação no momento.

Unsplash

O financiamento varia entre US$ 1.000 e US$ 2,5 mil (aproximadamente R$ 5 mil e R$ 12,8 mil, respectivamente), a depender da complexidade do projeto. Em casos especiais, a iniciativa pode considerar um orçamento maior.



O uso indevido de recursos públicos, atuação do crime organizado, violações de direitos humanos, abusos contra grupos vulneráveis, casos de corrupção corporativa e crimes contra o meio ambiente estão entre os temas de interesse do programa.



Os selecionados terão até quatro meses para escrever as reportagens e contarão com o apoio de integrantes do conselho editorial da Connectas.



As inscrições podem ser feitas pelo site do programa. Serão aceitas apenas propostas em espanhol.