A FGV-ECMI (Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas) vai oferecer 30 bolsas integrais para o mestrado em comunicação digital e cultura de dados, realizado em parceria com a Fundação Itaú e a Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial).

Unsplash

O curso é voltado para gestores e comunicadores já inseridos no mercado, com interesse em grandes empresas e no terceiro setor, além de dados, comunicação digital, tecnologia e inovação.



Podem concorrer à bolsa profissionais do terceiro setor que atuam nas áreas de impacto social, educação e cultura, além de comunicadores que trabalham em empresas privadas com atuação sólida no campo de ESG.



Os critérios de seleção também consideram a diversidade étnico-racial e de gênero.



No processo seletivo, serão analisados a carta de justificativa, a comprovação de proficiência em inglês, curriculum lattes ou vitae e o projeto de pesquisa dos candidatos. Por último, há uma entrevista com os docentes do programa.



As inscrições vão até 7 de junho e podem ser feitas pelo site: https://ecmi.fgv.br/mestrado-profissional. Há uma taxa de R$ 60.