Jornalistas correspondentes de guerra de todo o mundo podem concorrer ao Prêmio Bayeux Calvados-Normandy, que está com inscrições abertas.

O concurso vai reconhecer reportagens sobre situações de conflito, suas consequências para a população e acontecimentos relativos à defesa da liberdade e da democracia, publicadas entre 1º de junho de 2023 e 31 maio de 2024.

A enviada especial da Folha, Patricia Campos Mello, em cobertura da Guerra da Síria - Fabio Braga

Serão distribuídos cinco prêmios de 7 mil euros (cerca de R$ 38,8 mil) entre as categorias imprensa escrita, televisão (formatos curto e longo), rádio e fotografia. Também serão dados outros prêmios menores, de 3 e 4 mil euros (respectivamente R$ 16,6 mil e R$ 22 mil).



As reportagens devem ser enviadas para o e-mail info@prixbayeux.org, junto com o formulário de inscrição disponível no site e currículo, até 6 de junho. O regulamento também pede que os trabalhos sejam completamente traduzidos para o francês em um documento à parte.