Estudantes de jornalismo de todo o país podem se inscrever na 16ª edição do prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Brandão, promovido pelo Instituto Vladimir Herzog. O concurso, que acontece desde 2009, incentiva a produção de reportagens relacionadas aos direitos humanos.

Prêmio Jovem Jornalista vai selecionar cinco propostas de pauta elaboradas por grupos de estudantes - Unsplash

Neste ano, os estudantes devem sugerir pautas com o tema "As várias caras do Brasil: o que o Censo demográfico revela sobre a população brasileira?". As propostas devem se basear nos dados e informações do Censo 2022, organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Serão aceitas somente inscrições de grupos formados por até três pessoas, além de um professor orientador. É necessário que ao menos um dos integrantes tenha sido beneficiado por políticas afirmativas (como cotas raciais ou sociais) na instituição de ensino superior onde está matriculado.



A premiação vai selecionar cinco grupos vencedores, um de cada região do país. As pautas escolhidas devem ser desenvolvidas em formato de vídeo —reportagem ou documentário— com duração máxima de 15 minutos.

As equipes contarão com uma bolsa de R$ 5 mil para a realização do projeto. Os integrantes também terão suas despesas pagas pelo Instituto Vladimir Herzog para participarem da cerimônia de diplomação, em São Paulo.



É possível se inscrever até 10 de julho, neste link.