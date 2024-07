São Paulo

Esses são os 13 trainees escolhidos entre 1.032 inscritos para o 9º Programa de Treinamento em Jornalismo de Ciência e Saúde da Folha. O curso conta com o patrocínio do Laboratório Roche e do Hospital Israelita Albert Einstein.

Na primeira fileira, Anne Evelin, Beatriz Ortiz, Grazy Kaimbé, Guilherme Horta Lima, Gustavo Gonçalves e Isabella Cândido da Silva; na segunda fileira, Kalil de Oliveira, Laiz Menezes, Lorena Marcelino, Mayala Fernandes, Rafaela Malvezi, Raíssa Basílio e Safira Campos

Conheça os participantes:

Anne Evelin, 24, nasceu em Imperatriz (MA). Em Belo Horizonte, cursa Relações Econômicas Internacionais, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Anne frequenta cinemas de rua, escreve e lê, hábitos incentivados pela mãe, com quem aprendeu a ouvir e contar histórias.

Paulistana, Beatriz Ortiz, 25, mudou-se para Uberlândia aos nove anos. Influenciada pela história da família de seu tataravô, que fundou um jornal local, interessou-se pela mídia. Formada em jornalismo, estuda para se especializar em divulgação científica.

Grazy Kaimbé, 22, da comunidade indígena Massacará, no norte da Bahia, está no sexto período de jornalismo. Desde a adolescência envolvida no movimento indígena, busca retratar com precisão e sensibilidade as histórias e desafios das comunidades.

Graduado em direito pela FGV, Guilherme Horta Lima, 26, experimentou a prática jurídica e hoje se dedica a temas da sustentabilidade e à divulgação científica. Inspirado pela avó manauara, valoriza a justiça ambiental e o senso de comunidade.

Gustavo Gonçalves, 25, trabalha desde os 15 anos. Antes de ser jornalista, já foi garçom, repositor e ajudante de pedreiro. Terminou a graduação na PUC-Campinas. Gosta de divulgação científica e de notícias "quentes". É são-paulino fanático e já praticou basquete na categoria semi-amadora.

Moradora da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, a jornalista Isabella Cândido da Silva, 24, tem orgulho em contar que foi estudante da PUC-SP pelo Prouni. Foi lá que teve os primeiros contatos com temas relacionados à racialidade e se sente grata por isso.

Foi em uma conversa com amigos em 2020 que surgiu o interesse por jornalismo para Kalil de Oliveira, 23. Trocou o bacharelado em música por jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e quer escrever "histórias que ninguém conta".

Laiz Menezes, 24, saiu do interior da Bahia para Salvador para estudar jornalismo na Universidade Federal da Bahia. Há seis meses, mudou-se para Brasília, em uma viagem de carro de 19 horas, para cobrir política para o site Farol da Bahia.

Geóloga, Lorena Marcelino, 26, fez um curso de escrita criativa que atiçou sua vontade de conhecer o jornalismo. Estudante na PUC-MG, cobre política energética na agência epbr e gosta de escrever sobre artes visuais.

Mayala Fernandes, 23, nasceu em Ribeirão do Pinhal, no norte do Paraná. Em 2019, mudou-se sozinha para Curitiba para cursar jornalismo na Universidade Federal do Paraná. É repórter no jornal Brasil de Fato PR e tem interesse na cobertura socioambiental.

A paulista Rafaela Malvezi, 30, já se arriscou em diversas áreas desde que se formou em jornalismo em 2014. Passou por Redações, fez especialização em economia e atuou na assessoria de comunicação do Ministério Público Federal.

Raíssa Basílio, 32, natural de São Paulo, é jornalista formada pela PUC-SP, especializada em moda, beleza e cultura, com experiência na revista Claudia, no UOL, e Papelpop. Por dois anos trabalhou como crítica de cinema e curadora de filmes no site Filmelier.

Nascida no Maranhão, Safira Campos, 28, mudou-se para o Mato Grosso para cursar jornalismo. Apegada à família e à cultura nordestina, sempre que pode, volta ao seu estado. Gosta de coberturas que envolvam ciência e meio ambiente.