A revista piauí lançou nesta terça-feira (17) o concurso "Uma história na minha esquina", que vai selecionar três textos de estudantes de jornalismo para serem publicados no site do veículo. As inscrições permanecem abertas até dia 11 de novembro.

As reportagens circularão na seção "Esquina", que reúne textos mais breves sobre assuntos variados. O formato, segundo a própria revista, assemelha-se a pequenos contos. "São histórias de todo canto, sobre pessoas, lugares e acontecimentos, que muitas vezes passariam longe do noticiário", diz o comunicado sobre o concurso.

Revista piauí vai premiar três autores de textos em concurso para estudantes de jornalismo - Reprodução/Unsplash

Alguns dos assuntos já publicados na editoria são um serviço de telegrama anônimo para pessoas com mau hálito, as origens do cupuaçu e a vida de um casal de cisnes no Parque Guinle, na zona sul do Rio de Janeiro.

Os vencedores serão selecionados por jornalistas da piauí e receberão R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, além de livros e brindes da revista e da Companhia das Letras.