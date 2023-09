Se quisermos conhecer economicamente o Brasil, basta escolher uma capital de alguma unidade da federação. Ao abrirmos as portas das cidades brasileiras e caminharmos em seus bairros, é possível ver o espelhamento de uma réplica nacional numa escala menor. É cristalina a convivência nada harmônica do centro e da periferia em termos de produtividade, de atividades econômicas e de oferta e demanda por infraestruturas pública e privada.

Muitas cidades brasileiras ainda sequer conectaram a estrutura produtiva interna de sua economia. Acreditar que estão integradas no mercado nacional ou internacional é um ato de crença imaterial. Na ausência de um processo produtivo coeso, com transbordamento de conhecimento e encadeamentos entre as atividades produtivas, resta aos municípios a necessidade de viver de repasses públicos. Como resultado, o presente repete o passado: a convivência entre municípios integrados ao capitalismo desenvolvido e aqueles que vivem dos impostos ou de uma produção desconectada do motor de desenvolvimento local e/ou regional.

Economista e doutor em economia pela FEA/USP, pesquisador associado do Núcleo de Economia Regional e Urbana (NEREUS-USP) e fundador e consultor da RBA Consultoria Econômica - Divulgação

A curta interligação setorial e o baixo dinamismo das economias regionais refletem na estrutura intraurbana. Na capital paulista, por exemplo, estão presentes empresas com produção manual espacialmente localizadas em suas periferias e, no centro expandido, estão o mercado financeiro e outros serviços de ponta, como saúde. Convivem no espaço da cidade residências com preços na casa dos milhões e barracas, que sequer podem ser chamadas de imóveis. Como o tempo não para, vive-se o eterno retorno do futuro repetindo o passado: a elevada migração dos anos 50 do nordeste em direção ao sudeste brasileiro ocorre todas as manhãs na rotina dos trabalhadores de São Paulo. Só não chamamos de migração, chamamos de deslocamento pendular.

A estrutura de empregos concentrada gera viagens diárias com gasto médio de até 7 horas do dia do trabalhador que mora fora do centro expandido. Não faltam estudos na literatura científica de Economia Urbana apontando para o efeito que o desgaste de deslocamento gera sobre a produtividade do trabalhador e o aprendizado das crianças, inclusive.

Recentemente, construí um índice que estou chamando de Índice de Poder de Compra Residencial (IPC-R). O objetivo com esse indicador é mostrar que a maioria dos trabalhadores da cidade não conseguem comprar o imóvel médio vendido no distrito em que ela trabalha. Não é de surpreender que os profissionais com maior poder de escolha de onde morar ocupam o cargo de diretores (comercial, de suprimentos, de marketing e financeiro) com salário médio mensal de aproximadamente 40 mil reais mensais, segundo dados do Ministério do Trabalho de 2021.

Para a construção do indicador, considero o endereço de trabalho e o preço dos imóveis transacionados na cidade. Faço uma hipótese heroica ao assumir que todos conseguem dar de entrada 30% do valor do imóvel médio. Em seguida, avalio a capacidade de compra pelo trabalhador deste distrito. Entre 2019-2021, a média do IPC-R foi de 10%. Isso significa que apenas 10% dos trabalhadores conseguiriam comprar um imóvel no distrito que trabalha.

As oportunidades de emprego são espacialmente concentradas. Na minha tese de doutorado, eu mostro a trajetória do emprego em São Paulo nas últimas décadas. O contínuo espraiamento concentrado do emprego no distrito do Itaim Bibi, famoso por hospedar o mercado financeiro e outras grandes empresas, como o Google, pode ser considerado um exemplo de como o capital avança concentradamente nas regiões brasileiras. Para esse distrito, por exemplo, o IPC-R local medido em dezembro de 2019 foi de 4,7%. Para o mesmo mês, nos anos de 2020 e 2021, os índices observados foram 9,1% e 5,5%, respectivamente. Para essas mesmas datas, os indicadores calculados eram 9,7%, 11,1% e 11,3%, respectivamente. Os salários pagos no Itaim Bibi, portanto, não são suficientes para comprar imóveis na região e estão constantemente abaixo da média da cidade.

Os movimentos do IPC-R observados pré, durante e pós pandemia estão relacionados tanto ao mercado de trabalho quanto ao mercado imobiliário. As demissões afetam de forma desigual os trabalhadores, incidindo com maior força sobre aqueles menos qualificados. O que explica parte do aumento do poder de compra na região. Outro ponto, é a redução do preço médio dos imóveis.

Não se trata de procurar agulha num palheiro, mas é preciso apontar elementos que nos impulsionam a pensar sobre o porquê dos grandes congestionamentos, do elevado déficit habitacional, da trajetória e concentração do emprego e dos elementos que expulsam aqueles que têm menor renda das áreas com maior oferta de bens públicos e infraestrutura. São as cidades que moldam a estrutura econômica regionalmente desigual do Brasil ou elas apenas assentam na disparidade intrínseca que o capitalismo produz?



