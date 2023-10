Recentemente, o pesquisador brasileiro Sílvio Meira comentou sobre a revolução da Inteligência Artificial (IA) e afirmou que o Brasil se encontra em um cenário de proximidade e distância. O pesquisador se referia às vastas oportunidades que as novas tecnologias de IA poderiam trazer para o desenvolvimento econômico e social em um país tão criativo como o Brasil, mas que deverão ser minimizadas pela anunciada ausência da grande parte criativa da sociedade. O evento, que tratava de inovação no setor financeiro, tinha em sua maioria homens brancos.

A explosão do lançamento do ChatGPT há quase um ano foi um marco histórico no campo da IA e aprofundou o debate sobre os possíveis impactos dessa tecnologia na sociedade para grande parte da população. Mesmo passado a euforia, e com a plataforma já indicando redução no número de acessos, a IA ainda figura como um dos principais temas nas discussões sobre inovação e desenvolvimento econômico. Respondendo aos enormes investimentos feitos na década passada, as grandes empresas do Vale do Silício seguem na liderança do desenvolvimento desse campo e, considerando os altos custos para a coleta de dados e treinamentos desses novos modelos, pouca coisa deve mudar em um futuro próximo.

Rogério Luiz é doutorando em Inteligência Artificial na Universidade Federal de Pernambuco com período sanduíche na Universidade Stanford (EUA). É membro do projeto de avaliação da educação básica dos países Ibero-americanos da Universidade de Salamanca (Espanha) e há 13 anos é Analista de TI no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Divulgação

Preocupado com o domínio da fronteira do desenvolvimento, que desde 2014 é substancial na indústria, o congresso americano reagiu com um projeto de lei em julho deste ano propondo investimentos específicos para a área de IA nas universidades. O projeto busca equilibrar o controle sobre esta tecnologia, reduzindo o viés puramente comercial, e trazer ainda mais segurança para a hegemonia americana neste campo.

Por outro lado, considerando as disputas na fronteira do conhecimento, o restante do mundo começa a entender que o consumo dessa tecnologia como produto deve guiar a inovação em IA gerativa fora dos grandes centros. A utilização desses modelos como plataformas irá subsidiar a solução de problemas locais e, potencialmente, permitirá sua escalabilidade de maneira global. Por exemplo, no último grande lançamento da Google Cloud (29/08/2023), o chefe (CEO) Thomas Kurian citou uma empresa do varejo brasileira como um dos casos de sucesso neste sentido. Dessa forma, não será necessário reinventar a roda. Por ora, será suficiente usá-la de maneira inteligente e engenhosa.

Liderando ou não, os impactos da IA certamente irão reverberar globalmente, com diferentes níveis de adoção de IA, agravando ainda mais as disparidades entre nações. De acordo com o Instituto de IA da escola de educação de Stanford, o número de leis aprovadas que possuem o termo "Inteligência Artificial" em 137 países analisados somaram 37 em 2022, enquanto em 2016 existia apenas uma. Esse aumento de interesse se dá principalmente na educação, e a inserção da alfabetização em IA ainda no ensino básico, tem ganhado força ao redor do mundo. Os argumentos favoráveis a uma adaptação curricular são embasados em dois pilares fundamentais: em primeiro lugar, a necessidade de adequação ao mercado de trabalho. As habilidades relacionadas à IA serão cada vez mais requisitadas, e dotar os jovens com conhecimentos neste domínio torna-se crucial para sua empregabilidade e sucesso profissional. Além disso, a inclusão da IA no currículo busca aprimorar a capacidade dos jovens de interagir social e politicamente com agentes inteligentes, preparando-os para essa nova realidade no qual essas interações serão ubíquas.

Andrew Ng, um dos cientistas mais renomados na área de IA, recentemente enfatizou que, se os Estados Unidos não derem à IA a devida atenção em seus currículos básicos, assim como outros países têm feito, enfrentarão desafios para suprir a demanda futura por profissionais qualificados. Segundo o pesquisador, a alfabetização em IA vai além da recente iniciativa de inserção no currículo básico de alguns países de disciplinas de ciências da computação, normalmente relacionadas ao pensamento computacional, desenvolvimento de web e jogos. Essa abordagem ainda é bastante relevante para estudantes interessados em tecnologia, mas muito restrita, uma vez que a alfabetização em IA tem um potencial que perpassa as ciências da computação enquanto elaboração de produtos.

A dualidade sobre a formação básica em IA é claramente apontada em um recente relatório da Unesco que avaliou iniciativas existentes em diversos países. Para uma formação mais abrangente, o relatório enfatiza a necessidade da desmistificação e entendimento de sistemas inteligentes abrindo caminho para uma coexistência mais harmoniosa com tais sistemas. Essa abordagem auxiliaria os jovens a compreenderem os impactos reais da IA, suas aplicações e contextos, visando beneficiar a sua adoção na sociedade como um todo. Essa coexistência, estimulada dentro da escola, tem inclusive o potencial de facilitar o aprendizado de outras disciplinas do currículo. Já em um nível mais especializado, a formação técnica voltada àqueles com maior interesse em seguir para a área de tecnologia atenderia a uma demanda cada vez mais crescente do mercado de trabalho.

No entanto, implementar mudanças educacionais em escala, especialmente no Brasil, não se mostra uma tarefa simples. Enquanto iniciativas voltadas para este fim já ocorrem em algumas redes de escolas privadas, as desfavoráveis condições que envolvem grande parte das escolas públicas, onde a maioria das matrículas se concentram, lançam incertezas sobre a possibilidade de expansão dessa política educacional. Essa realidade contribui ainda mais com o alargamento das desigualdades sociais. Olhando para a raça e focando apenas nos estudantes em idade regular no último ano do ensino básico que prestam o Enem, o número de brancos nas escolas privadas é, em média, quase o dobro das escolas públicas.

Essa realidade se estende no setor de tecnologia brasileiro, onde estudos revelam que apenas cerca de 25% dos profissionais se identificam como não brancos. Essa proporção reduz para 12% quando analisados apenas os cargos de gestão. O futuro parece ser ainda mais monotônico, especialmente considerando a crescente competição por vagas nos cursos de tecnologia. Em muitas das principais universidades brasileiras, os cursos de computação passaram a ter a maior nota de corte do ENEM, superando cursos tradicionais como medicina. Esse aumento na competição deve restringir ainda mais o acesso à educação tecnológica de alto nível para segmentos já sub-representados da população.

Os números apresentam semelhanças quando observados a partir da perspetiva de gênero, como apontado por um estudo da Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro. Este estudo indica que a proporção de mulheres atuando na área de tecnologia caiu de 25% em 2007 para 20% em 2017. A escassa representação feminina no mercado de trabalho ainda reflete preconceitos históricos, expectativas sociais e estereótipos que influenciam o menor interesse das mulheres nas formações tecnológicas.

Essa disparidade compromete nosso potencial para o desenvolvimento da IA nacional. A diversidade é crucial para alavancar nosso poder de inovação. Os brasileiros figuram como um dos principais usuários de serviços tecnológicos líderes de mercado. O uso disseminado e criativo entre as diversas classes sociais, raça e gênero, fomenta a economia local e ajuda a moldar a forma como esses serviços são oferecidos globalmente, é o que nos disse um engenheiro de software brasileiro há mais de uma década no Vale do Silício. Preservar essa diversidade a partir da inclusão da IA ainda na educação básica, abriria portas para o país ir além do mero consumo, passando também a produzir tecnologia em escala.

Toda essa dinâmica nos sugere uma necessidade de urgência, enquanto os conhecidos desafios educacionais nos lembram da importância da paciência. A IA pode nos ajudar mais uma vez, já que se utiliza do passado para prever o futuro. Nada ou muito pouco mudará com a IA, como ocorreu com a eletricidade e a internet, se não incluirmos significativamente toda a parte criativa da sociedade. Como disse Sílvio Meira, continuaremos perto, mas muito longe.



