Não nasci sacerdotisa –ninguém o nasce– mas me tornei. Essa é a minha primeira bandeira, que busca a construção e recuperação de um apagamento histórico. Como Iyalorixá –ou sacerdotisa—, senti diversas vezes o espaço de recuperação e identificação histórica sendo invadido. A casa de Axé é a materialização de um espaço de resgate psicológico, emocional e espiritual.

Há alguns anos, me deparei com o chamado de uma filha de santo. A escola onde seu filho estudava ligou pedindo para comparecer com urgência. Ela estava em um período de luto, havia acabado de enterrar a mãe, e me pediu ajuda para lidar com a situação.

Chegando lá, me deparo com a seguinte cena: uma professora, muito nova, se recusava a entrar na sala porque dizia que não iria dar aula para um aluno "endemoniado". O menino, de sete anos, havia acabado de passar pelo rito de construção espiritual no resgate de sua existência ancestral.

Perguntei a causa de tanta aflição, se ele tinha feito algo de errado, visto que sempre fora uma criança calma e tranquila. Com o desenrolar da história, questionei se a recusa em dar aula teria alguma relação com o fato de ele estar usando roupas brancas, boné branco e um fio de miçangas brancas, que para nós é um símbolo de fé e proteção. Ao que a professora respondeu que aquele símbolo era suficiente para associá-lo a um "demônio".

Yalorixá Claudia de Oya do Ilê Asé Alaketu Ifá Omo Oyá é psicóloga, professora e educadora social - Divulgação

Me senti desapropriada, sem chão, e me dei conta de que não adiantava plantar dentro da casa de axé um discurso de reconstrução, educação e amorosidade com os ensinamentos de uma cultura tão rica, que transforma vidas através da nossa filosofia ancestral.

Naquele dia, tive a certeza de que precisava deixar meu espaço de proteção para ir em busca de auxílio dos órgãos governamentais. Sabia que a situação estava errada, mas nunca me foi ensinado como buscar justiça, para onde recorrer e o que fazer.

Neste sentido, encontrei os órgãos de igualdade racial, organizações criadas para a defesa do povo negro. Eu tinha apenas 28 anos e era semi-analfabeta –pois também fui vítima de um sistema que nos obriga a sair da escola para sustentar a família, nos engessando socialmente–, mas precisava seguir em frente e buscar justiça.

Foram muitas as dificuldades que encontrei pelo caminho, ao confirmar que a sociedade brasileira ainda carrega um pensamento escravagista, discriminatório e ignorante no que se refere às religiões de matriz africana. Na mesma época, passei por outra situação que confirmou a necessidade de compreender mais sobre os órgãos que existiam no município para auxiliar nessas questões.

Minha filha de 11 anos estudava no ensino fundamental e chegou em casa muito assustada, dizendo que uma de suas colegas de sala havia lhe dito para que pedisse para que o diabo não fizesse mais aquilo com ela.

Minha filha não soube explicar muito bem o que aquilo queria dizer, afinal era somente uma criança. Fui buscar compreender a história e descobri que sua colega, desde os nove anos, vinha passando por vários tipos de abusos por membros de sua família, e que dentro da orientação religiosa que a família seguia, diziam que era o demônio quem fazia aquilo com ela.

A menina associou, portanto, que minha filha seria adoradora do diabo, visto que ela sempre se declarou como adepta a religião de matriz africana. Ela acreditou que minha filha poderia ajudá-la, já que o pastor dizia que as ações eram do demônio. Certamente não sobraria espaço para que eu relatasse todas as atrocidades que encontrei pelo caminho, mas tudo isso só me impulsionou a seguir em frente, e com muita dificuldade procurei aprender a linguagem dos meus algozes.

Por isso busquei o caminho do conhecimento acadêmico, numa trajetória extremamente difícil. Hoje, aos 51 anos, sou educadora social, psicóloga, especialista em constelação familiar sistêmica dentro do olhar da fenomenologia; delegada de matriz africana em Guarulhos e São Paulo, membro do interreligioso, fundadora da PLP jovens do Brasil, presidente do Afoxé Omo Oya, palestrante de matriz africana em favorecimento da saúde mental, e membro ativista do coletivo "Mulheres de Axé do Brasil".

Foi ao participar do coletivo que me deparei com uma frase: "a cor da desigualdade". Me senti tocada e atravessada, pois posso afirmar que a desigualdade tem cor e tem alma. Essa cor é negra e essa alma é atravessada por uma ancestralidade que foi ceifada. Tiraram o nosso nome, tiraram a nossa família, roubaram a nossa essência, mas não conseguiram calar a nossa alma. Como uma líder religiosa, e uma profissional na área da saúde, me preocupo com essas lacunas que perpassam a nossa existência, a necessidade do equilíbrio entre mente, corpo e alma, ou seja, o tripé da existência.

Para manter o equilíbrio dentro desse tripé, que eu carinhosamente chamo de prudência, é que eu creio que temos um grande caminho a percorrer. Só vamos conseguir avançar quando o povo negro se conscientizar da necessidade de ir em busca da fé.

Levando em conta os ataques sociais que o povo negro sofre diariamente, numa variante grosseira, sabemos que a cada 10 jovens que são assassinados 8 são negros, a cada 10 mulheres estupradas 8 são mulheres negras, e a religião mais atacada e discriminada é a religião de matriz africana, vejo a necessidade de poder contar para a sociedade, que esse povo negro também é a classe mais trabalhadora, que construiu e constrói esse país.

Minha busca é pela igualdade e pela unificação dos seres humanos, todos nós nascemos, crescemos e morremos da mesma forma, isso nos leva a pensar que viemos de um só criador. Deixo aqui um pesar para pensar, agradeço esse espaço pequeno, porém valioso dando visibilidade a um povo que só quer cantar, louvar e dançar com alegria, amor e paz a sua ancestralidade.



O editor, Michael França, pede para que cada participante do espaço "Políticas e Justiça" da Folha sugira uma música aos leitores. Nesse texto, a escolhida pela Yalorixás Claudia de Oya foi "Oya ó mulher forte", interpretada por Afoxé Oyá Alaxé.