A filantropia, quando direcionada estrategicamente, tem o poder de ser uma força transformadora na sociedade. E, quando se refere à juventude negra, se torna um importante chamado ao investimento social como promotor e fomentador de ações afirmativas em prol da equidade racial.

Entre um dos maiores desafios enfrentados pela juventude negra está a relação com o trabalho e o estudo. Neste sentido, a filantropia pode desempenhar um papel crucial na promoção de oportunidades e na construção de comunidades mais resistentes. Por isso, investimentos direcionados à educação são a grande alternativa para mudarmos a realidade brasileira.

Guibson Trindade é mestrando em administração e governança na Fundação Escola de Comércio Alvares Penteado. Cofundador e gerente executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial e professor convidado da Fundação Dom Cabral; André Santos é bacharel em economia pela Unesp, mestrando em economia pela Unicamp. Lidera a coordenação de pesquisas e estatísticas no Pacto de Promoção da Equidade Racial - Divulgação

Segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Contínua 2019, entre os jovens de 14 a 29 anos que abandonaram a escola, 71,7% são de negros. Diante disto, investir em programas educacionais é o primeiro passo para criar uma base sólida para a juventude negra. Para isso, é necessário um investimento para além da educação formal. Como, por exemplo, fomento a programas que desenvolvam habilidades práticas e capacitem os jovens a se destacarem em suas comunidades e sobretudo em suas qualidades. Isso engloba treinamentos profissionais, workshops e programas de mentoria, os quais abordam não apenas as suas lacunas de conhecimento, mas também a confiança necessária para a juventude negra superar os desafios.

Incentivar essas mudanças sistêmicas na juventude negra não apenas estimula a inovação, mas também cria oportunidades econômicas sustentáveis. A filantropia pode desempenhar um papel vital fornecendo financiamento, orientação e recursos para jovens empreendedores negros, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico de suas comunidades e grupos sociais.

Nesta verdadeira jornada, ter um olhar atento à saúde mental e ao bem-estar é essencial para garantir bons resultados. Ao fazer isso, é possível contribuir para o fortalecimento emocional e psicológico da juventude negra, conscientizando sobre a importância do autocuidado.

No Brasil, ainda resistimos em garantir a amplificação de vozes e lideranças negras, indo assim, além do financiamento. Diversas iniciativas auxiliam as empresas nesta missão, a exemplo da Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial, que mensura o desequilíbrio e colabora com a empresa na correção das rotas equivocadas. Apoiar organizações lideradas por indivíduos negros e promover a representatividade em todos os setores é crucial e esse compromisso também é reconhecido e valorizado. Isso não só empodera a juventude negra, mas também cria modelos a serem seguidos, inspirando futuras gerações a acreditar em seu potencial transformador.

Ao abordar a educação, desenvolvimento de habilidades, empreendedorismo, saúde mental e liderança, estamos construindo uma base para uma sociedade mais justa e inclusiva. Portanto, investir na juventude negra por meio da filantropia é uma declaração de compromisso com a justiça social e a equidade racial e isso, não apenas responde às necessidades imediatas, mas semeia as sementes para um futuro vibrante e equitativo para todos.