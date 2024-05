O crime de stalking foi formalmente inserido no Código Penal brasileiro pela Lei 14.132/2021. Ele abrange atos como perseguir alguém repetidamente de qualquer maneira que ameace sua integridade física ou psicológica, restrinja sua capacidade de locomoção ou invada sua privacidade.

Três anos após a promulgação dessa lei, a série "Bebê Rena" da Netflix trouxe uma nova luz sobre esse tema, destacando a urgência de enfrentar o crime de perseguição. A série, inspirada na história real do criador e ator Richard Gaad, liderou o ranking de mais vistas na plataforma, acumulando 53 milhões de horas assistidas entre os dias 15 e 21 de abril.

Na série, o personagem de Gaad, Donny Dunn, torna-se alvo de perseguição por Martha, uma mulher que começa a fantasiar uma vida conjugal com ele após um encontro casual em um bar. Martha passa a seguir Donny, frequentar diariamente o bar, enviar inúmeros e-mails e mensagens nas redes sociais. Embora seja uma dramatização, a série reflete uma realidade alarmante.

É advogado criminal, sócio fundador do Toron Advogados e membro do Tribunal de Ética da OAB-SP - Divulgação

O crime de stalking não é apenas uma ficção. No Brasil, a cada hora, nove mulheres denunciam casos de perseguição, segundo um levantamento da Folha de S. Paulo. Em 2023, foram registrados 93,1 mil casos, com as mulheres representando 85,7% das vítimas.

Diferente do enredo da série, onde a perseguição é motivada por uma fantasia de relacionamento, no Brasil, o stalking frequentemente ocorre após o término de relacionamentos. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente condenou um homem por perseguir sua ex-parceira, não aceitando o fim do relacionamento.

A Lei 14.132/2021 exige que a perseguição seja praticada "reiteradamente" para configurar o crime. Isso visa evitar a criminalização de ações impulsivas e momentâneas. Contudo, há uma discussão sobre quantas ações são necessárias para caracterizar a repetição exigida pela lei. O jurista Roberto Delmanto sugere que pelo menos três atos em um curto espaço de tempo são necessários para configurar o crime.

A lei também prevê que a perseguição pode ser praticada por qualquer meio, refletindo a preocupação do legislador com a proteção do bem jurídico em todas as circunstâncias. Isso inclui perseguições físicas e virtuais, como mensagens em redes sociais e e-mails.

Além dos métodos mais comuns, a jurisprudência também reconhece a perseguição por meio de assédio processual, onde são propostas ações judiciais repetitivas e infundadas após uma ruptura conjugal. Isso demonstra a flexibilidade da lei para abarcar novos métodos de perseguição com o avanço da tecnologia.

Com o avanço tecnológico, novas formas de perseguição continuam a surgir, exigindo que o Estado esteja preparado para proteger as vítimas. A qualificação dos órgãos de investigação e a conscientização pública são cruciais para garantir que o crime de stalking seja efetivamente combatido e que as vítimas encontrem a proteção necessária.

Recente caso do médico perseguido por uma paciente comprova que o crime é muito mais comum do que se possa imaginar e que pode estar ocorrendo no consultório ao lado.

"Bebê Rena" não só entretém, mas também educa e sensibiliza sobre um problema real e urgente. A conscientização sobre o stalking é o primeiro passo para a prevenção. Se você ou alguém que conhece está sendo perseguido, busque ajuda e denuncie. A luta contra o stalking é contínua e exige a colaboração de todos para criar um ambiente seguro. O antigo ditado "em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher" há tempos foi alterado, pois em conflitos domésticos, não se pode ignorar os sinais de violência ou perseguição, pois a omissão pode passar do stalking e chegar, no extremo, a homicídios ou feminicídios.

O editor, Michael França, pede para que cada participante do espaço "Políticas e Justiça" da Folha sugira uma música aos leitores. Nesse texto, a escolhida por Edson Junji Torihara foi "Santa Ignorância", de José Domingos.