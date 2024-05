São Paulo

Nos últimos dias vivo um período estranho, entre tristeza, consternação, culpa e dor. Há 12 anos saí de Porto Alegre para morar em São Paulo, como muitos outros, impulsionada pela oportunidade de fazer mestrado na USP (Universidade de São Paulo). Como tantos gaúchos, não saí do Rio Grande do Sul por não ser feliz lá. Pelo contrário: luto até hoje com a saudade da família, dos amigos, do Grêmio, do churrasco (a picanha fatiada paulista que me perdoe), do meu lar. Saí pelas contingências da vida e do trabalho, que por vezes fincam nossas raízes longe da terra que tem nossos corações.

A catástrofe que agora assola nosso estado remexe em todas as dimensões desse sentimento. Ver nossa terra inundada, nossos conterrâneos chorando e sofrendo, nossas ruas embaixo d’água, nossa história comprometida dói (ou deveria doer) em todos. Ouso dizer que dói diferente na gente, que não pode estar presente para ajudar, apenas enviar recursos financeiros e doações. Nas condições atuais parece tão pouco.

Pessoas são resgatadas após enchente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Foto: Carlos Fabal/AFP) - AFP

Falo sobre o Rio Grande do Sul com todos que posso, em qualquer conversa, na esperança de que virem seus olhos para lá e sintam um pouco do que estamos vivendo, tentando de algum modo influenciá-los a ajudar na medida das suas possibilidades.

Acompanho minha família e amigos dedicando-se dia e noite a resgatar pessoas, comprar barcos que sequer sabiam pilotar, entrar em águas turvas, percorrer farmácias atrás de antibióticos, comprar, separar, entregar mantimentos, e até minha mãe e meu avô, de 69 e 95 anos, recebendo cachorrinhos perdidos em casa como lar temporário. Sinto, fisicamente, a dor da minha ausência, a saudade de quem amo e do que eu amo, especialmente quando sofrem e não posso confortá-los de perto.

Nesse contexto, e do alto do meu privilégio de quem possui uma casa confortável e seca e não sofreu nenhuma perda humana direta nessa tragédia, me culpo por sentir dor, num exercício forçado de transformá-la em empatia e fazer dela ação. Privilégios trazem responsabilidades e a maior delas deveria ser ajudar quem agora precisa tanto.

Por fim, uma esperança de quem assiste de fora o que estamos vivendo: o melhor do Rio Grande do Sul sempre foram os gaúchos, com seu senso de responsabilidade, generosidade e trabalho. Essas características nos sobram e são reconhecidas por onde vamos. Vamos nos reerguer e essa façanha servirá de modelo a toda terra.

Martha Leão é doutora em Direito Tributário pela USP e Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.

