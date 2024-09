Cidade do México

A pele é o órgão mais visível aos sinais de envelhecimento. Embora alimentação, skincare e hidratação sejam aliados importantes, dermatologistas afirmam que apenas procedimentos médicos podem oferecer resultados mais efetivos contra a ação do tempo.

Com o objetivo de auxiliar quem passa por essas intervenções a manter a pele saudável e uniforme, chega ao mercado nacional um composto de peptídeos (tripeptídeo e hexapeptídeo) que atua na recuperação da derme.

O complexo, chamado de TriHex Technology, foi patenteado pela farmacêutica Galderma e é o principal ativo da linha inédita no Brasil, a Alastin.

Dermatologistas afirmam que procedimentos médicos são mais eficazes no combate ao envelhecimento - Cottonbro Studio/Pexels

A médica norte-americana Sabrina Fabi, especialista em dermatologia estética, destaca que a principal inovação desse lançamento é limpar a derme (segunda camada da pele), removendo resíduos e colágeno/elastina danificados. Isso cria uma base mais saudável, facilitando a estimulação de colágeno e elastina.

"Essa tecnologia foi desenvolvida inicialmente por um cirurgião da Universidade da Califórnia Irvine, Alan D. Widgerow, que observou que a pele envelhecida se comporta de maneira semelhante a uma ferida", completa.

Ao preparar a pele para procedimentos como bioestimuladores e lasers, os resultados se mostram melhores com itens que possuem tripeptídeo hexapeptídeo, afirma.

"Em testes clínicos, o uso do mesmo antes e depois de um procedimento agressivo [como laser de CO2] reduziu o tempo de recuperação em três dias, além de melhorar a produção de colágeno e elastina ao longo do tempo", diz a médica.

Fabi explica que, com base nos resultados, o composto foi incorporado à linha diária de cuidados com a pele da Alastin e adaptados em diferentes fórmulas, como cremes hidratantes e para os olhos. Apesar das variações na consistência dos produtos, todos mantêm a tecnologia de tripeptídeo e hexapeptídeo.

O estudo de Widgerow, publicado no Jornal Acadêmico da Universidade de Oxford, mostrou que o tratamento com a TriHex Technology resulta em menos edema e desconforto para pacientes no processo de cicatrização.

A linha Alastin, disponível no Brasil a partir deste mês, inclui itens como o TransFORM Body Complex (creme firmador corporal), Restorative Skin Complex (sérum hidratante facial), Restorative Eye Complex (para a região dos olhos), e Restorative Neck Complex (para pescoço e colo), entre outros, sendo oito ao todo.

Apenas o Sérum HA Immerse (sérum antienvelhecimento) e o Sérum A-Luminate (iluminador facial que ajuda a uniformizar o tom da pele) não possuem a tecnologia TriHex.

Como introduzir esses produtos no skincare?

Os produtos são eficazes individualmente e em combinação com tratamentos estéticos, conforme explica a dermatologista Fernanda Nunes. Ela ressalta que a saúde da pele também depende de um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, exercícios e sono adequado.

"Esses produtos são eficazes tanto individualmente quanto em combinação com tratamentos estéticos. Eles são adequados para uso diário, tanto diurno quanto noturno, e beneficiam todos os tipos de pele, incluindo aquelas com manchas ou sardas", explica Nunes.

Para uma rotina skincare, as especialistas mencionadas indicam que, antes de aplicar o protetor solar, deve-se usar um complexo restaurador para a região dos olhos e outro para o rosto. Em seguida, aplica-se o protetor solar mineral —ideal para peles sensíveis, é menos irritante e menos propenso a obstruir os poros.

A mesma sequencia pode ser repetida à noite e adaptada aos produtos que a paciente normalmente usa na rotina noturna de cuidados com a pele. É importante consultar um dermatologista para entender o que é mais indicado para cada caso.

Nunes afirma que no consultório utiliza procedimentos minimamente invasivos, mas o sucesso dos tratamentos também depende do comprometimento do paciente com esses aspectos de saúde e bem-estar.

A jornalista viajou a convite da Galderma.