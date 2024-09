São Paulo

Ao chegar de uma viagem com três novos body splashs, a produtora de conteúdo Alice Muller, 21, percebeu que, em sua penteadeira, havia outros sete que não estavam nem na metade. Nesse dia, ela resolveu colocar em prática uma trend que tinha visto em seu TikTok, o project pan, que incentiva as pessoas a usarem seus cosméticos até o final antes de comprarem novos.

Muller conta que consome muitos conteúdos do TikTok e que, na plataforma, é muito influenciada a comprar, muitas vezes em excesso. Mas, com essa trend, aconteceu o contrário e foi incentivada a parar de comprar. "Eu queria comprar mais maquiagem, body splash, perfume, todas essas coisas. Eu só queria comprar, eu queria ter igual o pessoal tinha. Eu fui gastando todo meu dinheiro nisso e percebi que eu estava nesse looping", narra.

Antes da viagem, a produtora de conteúdo já assistia aos vídeos sobre o project pan, "mas eu não ligava, eu gostava de consumir aquele conteúdo, mas não de praticá-lo". Quando começou sua meta de usar os produtos que já tinha comprado até o final antes de comprar novos, Muller separou um cosmético de cada categoria, por exemplo, um body splash, um creme hidratante, um óleo de cabelo, para usar somente aqueles produtos por um mês.

Project pan motiva as pessoas a usarem totalmente seus produtos antes de comprarem novos - mehaniq41/Adobe Stock

Fernanda Baldassin, 27, também aderiu ao project pan, porém, ela separa produtos para utilizar até o final durante todo o ano. "Em 2023, a minha meta era terminar 23 produtos, porque o ano era 23, e eu acabei com 20. Neste ano, a meta é 24 e eu já acabei com 11, acho que vou conseguir bater a meta", diz.

"Eu faço por ano, porque o objetivo não é ficar usando o produto à toa, só para acabar. Se eu colocasse por mês, eu ia acabar fazendo isso, usando à toa, só pelo fato de eu querer acabar. No ano, é mais tranquilo, você consegue realmente usar o que você precisa", explica.

Baldassin trabalha como designer em uma multinacional e, como hobby, produz conteúdo sobre maquiagem nas redes sociais. Ela conta que sempre comprou muitos cosméticos "principalmente por eu fazer resenha, eu dava muita desculpa de que eu tinha que comprar todo lançamento. Eu não comprava só o lançamento, mas tudo o que eles lançavam. Eu tinha muitos produtos fechados na minha gaveta, porque eu não resenhava tudo, e eles ocupavam lugar no meu quarto, sabe? E aí eu falei: 'Ok, isso tá virando um problema'".

A designer narra que já havia visto vídeos sobre o projeto há algum tempo "mas eu nunca tive coragem de começar, porque eu jurava que eu não ia conseguir".

Baldassin comenta que começou a postar seu project pan "para eu também não largar dele em algum momento. Eu gosto muito da interação que tenho com as meninas, delas falando que estão começando a fazer, que também perceberam que eram consumistas. Eu acho super legal isso, porque me incentiva e incentiva elas".

As produtoras de conteúdo afirmam que além de usar os produtos até o final, elas estabelecem algumas regras antes de comprar novos cosméticos.

Muller comenta que, quando quer comprar um novo produto, coloca em uma lista de desejos e só adquire depois de usar um outro cosmético daquele mesmo tipo até o final. "Eu estabeleci assim no meu consumo que, se eu terminar pelo menos três [produtos] de cada categoria até o final do ano, eu posso comprar um de natal", afirma.

Fernanda Baldassin, 27, mostra os produtos que usou até o final e que pretende finalizar ainda neste ano - Arquivo pessoal

Baldassin explica que, depois que começou a fazer o project pan, decidiu comprar "produtos que, além de resenhar, vou conseguir usar. Não vou mais comprar produto só porque tá famoso, sabendo que eu não vou gostar dele. Eu também parei de comprar coleção inteira, eu só compro um produto, no máximo dois, e tem que ser dois produtos diferentes um do outro".

A designer conta que, quando começou a produzir conteúdo, achava que para estar em alta precisava estar sempre com uma novidade em mão. "Percebi que não é isso, é muito mais se conectar com seus seguidores do que só ficar lançando o tempo todo resenhas de produtos novos."

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Daniela Penteado, especialista em tendências na WGSN, empresa de tendências e comportamento de consumo, afirma que a geração Z "vive esse momento de aproveitar ao máximo os produtos, os preços baixos, descontos, destacando ali os valores éticos e a relação com o custo-benefício".

Segunda a especialista, a sustentabilidade e o compromisso social são importantes para a geração, "mas não são mais importantes que a saúde financeira. Os jovens estão num dilema sobre gastar mais do que devem ou abrir mão de seus valores". Isso porque, segundo Penteado, atualmente se vive um "momento de policrise: é crise climática, crise política, crise financeira. Isso acaba gerando uma ansiedade".

Ela acrescenta que "esses jovens estão vivendo uma fadiga da recessão, que é uma expressão definida como um estado de ansiedade ou medo constante de perder o emprego".

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis.