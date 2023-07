A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que modifica o sistema tributário do país, com profundos impactos na economia digital, pode ser votada ainda em julho, antes do recesso parlamentar. A proposta, que pretende simplificar e modernizar a tributação dos vários segmentos da economia nacional, ainda está em construção e pode ser modificada antes da votação.

A economia digital, um dos principais segmentos geradores de empregos e renda neste século, representada por empresas e plataformas que atuam no meio digital, tem contribuições importantes para o aprimoramento do sistema tributário nacional.

Leonardo Palhares, presidente da camara-e.net - Reinaldo Canato-05.set.2018/Folhapress

Diante disso, a Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net), reconhecida pela OCDE como a principal entidade representativa da economia digital na América Latina, tem reunido entre seus associados posições de consenso sobre questões centrais da reforma dos tributos sobre o consumo, como estão previstas na PEC, com o objetivo de propor sugestões ao debate que visem ao aprimoramento do ambiente de negócios do país, evitando um impacto desproporcional da tributação sobre o setor de serviços, responsável por cerca de 70% do PIB nacional.

A substituição dos impostos sobre o consumo pelo IVA, único ou dual, que alcance ao mesmo tempo bens e serviços, físicos e digitais, é um passo de suma importância para modernizar o sistema tributário brasileiro e aproximá-lo das melhores experiências internacionais. Nesse sentido, é necessário que o desenho de um IVA não incida sobre outros tributos, de forma a evitar dupla tributação e garantir a transparência e a previsibilidade sobre a real carga tributária do país.

Os debates em torno da reforma de tributos precisam cobrar clareza no texto sobre conceitos que irão trazer segurança jurídica aos contribuintes. Alguns pontos que podem ser destacados são de que o texto disponha claramente que a futura lei complementar promoverá a harmonização das obrigações acessórias relativas ao IVA, além de garantir que os contribuintes poderão aproveitar integralmente os créditos tributários que tiverem sido acumulados até o final do período de transição.

Outra questão importante: a futura lei complementar deve detalhar o conceito de destino para fins de cobrança do IVA. Produtos e serviços, físicos e digitais, necessitam de conceitos específicos de destino para assegurar que contribuintes, estados e municípios terão previsibilidade e segurança jurídica sobre seus recolhimentos e receitas. A melhor maneira de assegurar que esse conceito será abordado pela lei complementar é prever essa necessidade no texto da PEC.

A experiência internacional reforça que o imposto único, no caso o IVA, incida exclusivamente sobre operações onerosas, e não incida sobre meras transferências de produtos que não envolvem consumo, implicando em distorções nas cadeias de serviços e impactos no fluxo de caixa de pequenas e médias empresas que dependem da circulação de mercadorias para operar. Esse é o modelo implementado nos países que têm inspirado a reforma tributária brasileira.

A reforma no sistema tributário nacional, que tem onerado a produção, o consumo e o comércio e prejudicado o crescimento econômico do país, é necessária. No entanto, sua aprovação deve levar em consideração os impactos diretos nos diversos setores da economia, de forma a garantir que mudanças na carga tributária do setor de serviços, maior empregador do país, ainda assegure a sua competitividade e empregabilidade, seja por uma política ampla que desonere o emprego ou pela criação de possibilidades adicionais de créditos tributários.