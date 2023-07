São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputados do seu partido terão nesta quinta-feira (6) o que está sendo chamado de uma reunião decisiva sobre a proposta de reforma tributária.

Na terça (4), a legenda divulgou nota assinada pelo ex-presidente com duras críticas à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma e sinalizando voto contrário ao texto na Câmara.

O deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), que foi relator de uma proposta de reforma no governo Bolsonaro, afirma que ficará mais fácil defender o texto atual se o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) aceitar modificar alguns pontos do texto, olhando para as propostas feitas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL-SP) - Câmara dos Deputados

"Está programada uma reunião decisiva com quadros do Partido Liberal, a fim de estudarmos minuciosamente o posicionamento da sigla em torno da futura reforma tributária", diz o deputado.

"Em casos tão complexos como este, mais vale a cautela que o arrependimento. Estamos, portanto, em compasso de espera, aguardando a conclusão do relatório a ser apresentado pelo relator."

A sigla tem 99 deputados e pode comprometer os planos de avanço da proposta nesta semana.

Uma hora antes da reunião do PL, está previsto encontro do governador de São Paulo com o ex-presidente.

Após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na manhã desta quarta (5), Tarcísio admitiu recuar da principal crítica que vinha fazendo ao texto da reforma: a criação do Conselho Federativo do IBS.