São Paulo

O projeto de lei 2.384/2023, que trata da retomada do voto de qualidade no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), já recebeu mais de 40 emendas, 7 delas nas últimas 24 horas. O texto deve ser votado no início desta semana pela Câmara dos Deputados.

O voto de qualidade —desempate decidido por um representantes do Ministério da Fazenda— foi derrubado em 2020 pelo Congresso. No início deste ano, o governo editou uma medida provisória para retomar o desempate pró-Fazenda, mas a MP perdeu a validade antes de ser votada. Foi enviado então um projeto de lei ao Congresso para tratar do tema.

Esse projeto também autoriza a Receita Federal a deixar de punir contribuintes que tenham uma espécie de selo de bom pagador de tributos, caso eles deixem de cumprir momentaneamente alguma obrigação junto ao Fisco.

Fachada externa do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) - André Corrêa/Senado Federal

A iniciativa cria a chamada "classificação de conformidade", baseada em critérios como regularidade do cadastro e do recolhimento dos tributos, exatidão das informações prestadas, entre outros itens definidos pela Receita Federal.

Bruna Luppi, sócia do Vieira Rezende Advogados, afirma que o programa de conformidade representa um avanço e está em linha com orientações internacionais, mas diz que é necessário ficar atento à regulamentação da proposta pela Receita.

"Com essas medidas de conformidade, o contribuinte vai ter ferramentas, previamente a uma fiscalização ou a um lançamento tributário, para esclarecer dúvidas, ter uma orientação mais correta e mais adequada de procedimentos. Isso tende a dar mais segurança jurídica e pode evitar o aumento do contencioso administrativo ou mesmo judicial", afirma Luppi.

"É preciso ter um certo cuidado nessa regulamentação, para não mitigar o aproveitamento desse benefício, colocando um contribuinte que está discutindo legitimamente um crédito tributário na Justiça, com suspensão de exigibilidade, por exemplo, no mesmo bolo daquele que realmente não cumpre suas obrigações."

Sobre o voto de qualidade, ela afirma que não se pode justificar as alterações propostas com base no aumento de arrecadação. "Assim você passa uma mensagem errada, de que o órgão está ali para arrecadar, quando a gente sabe que o Carf é um órgão super qualificado, com excelentes profissionais, onde a discussão tributária é aprofundada, com uma riqueza de detalhes de direito material que a gente infelizmente não vê no Judiciário."

No mês passado, o relator do projeto de lei, deputado Beto Pereira (PSDB-MS), disse à Folha que o voto de qualidade só tem probabilidade de voltar se houver condicionantes.

Em fevereiro, a Fazenda, a Abrasca e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) chegaram a selar um acordo em torno da retomada do voto de qualidade, que livrava os contribuintes de multas e dava descontos nos juros em caso de um empate no julgamento no Carf. Há emendas que incorporam os termos do acordo.

Outra opção é prever uma regra de desempate via ampliação do colegiado.