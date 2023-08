São Paulo

O novo estudo do Ipea sobre o impacto da Reforma Tributária na distribuição da arrecadação traz também cálculos que estimam a evolução das receitas do estado e da prefeitura de São Paulo.

A redistribuição da arrecadação tiraria R$ 35 bilhões de São Paulo, sendo R$ 23 bilhões dos municípios e R$ 12 bilhões do estado. Sendo um estado basicamente industrial, setor que está entre os mais beneficiados pela reforma, São Paulo deve ter ganho de arrecadação e não perda ao final da transição, na avaliação do pesquisador Sergio Gobetti, um dos autores.

Mesmo que a fatia do bolo de algumas regiões seja reduzida, como o bolo vai aumentando, não deve haver perdas em termos absolutos, segundo ele.

Após 20 anos, a arrecadação líquida de ICMS do estado passaria de R$ 122 bilhões para no mínimo R$ 160 bilhões e no máximo R$ 200 bilhões, segundo o Ipea.

O governador Tarcísio de Freitas na cerimônia de Abertura do 22º Congresso Brasileiro do Agronegócio - Fernando Nascimento-07.ago.2023/Governo do Estado de São Paulo

"Esses R$ 12 bilhões de perda para o estado são pouco relevantes diante da perspectiva de ter um PIB potencializado, um ambiente mais produtivo para o crescimento da economia e o fim da guerra fiscal", afirma o pesquisador.

"São Paulo indiscutivelmente tem 90% de ganhar mais com a reforma do que sem a reforma, só olhando arrecadação de ICMS, sem considerar os ganhos colaterais que podem potencializar outras arrecadações."

Em relação à prefeitura, que tem uma posição contrária à reforma, o Ipea mostra que a arrecadação passaria de R$ 34 bilhões para R$ 53 bilhões no cenário mais pessimista do estudo. Seriam R$ 86 bilhões no mais otimista.

"Com a transição, e no cenário moderado de crescimento da economia, mesmo com toda essa perda relativa, a prefeitura de São Paulo é uma das que chegariam ganhando. Não existe nenhuma capital que no cenário moderado de crescimento econômico perca", afirma Gobetti.

Em relação a Goiás, estado cujo governador se opõe à reforma, o Ipea mostra que a maioria dos municípios ganha com a mudança e que o governo estadual fica neutro em termos de arrecadação.

"Goiás fica basicamente como está hoje. Não ganha nem perde. A proporção que Goiás tem no consumo é basicamente a mesma proporção que o estado tem no bolo do ICMS. Os seus municípios vão ganhar mais de ISS."

Para que nenhum estado tenha perda de arrecadação basta um crescimento médio da economia de 0,9% ao ano até 2050, valor bem abaixo da média de 2,1% verificada desde 1995.