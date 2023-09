A partir da análise do percurso do PL do Carf no Senado Federal, desde a sua recepção até a sua aprovação na quarta-feira (30), observa-se que os senadores consideraram as alterações promovidas pela Câmara de Deputados suficientes para adequação do texto inicialmente proposto para esse PL, ao promoverem apenas dois ajustes, ambos de redação, sem qualquer alteração significativa no conteúdo do substitutivo aprovado pelos deputados.

O texto trouxe um importante avanço para permitir a utilização de créditos de prejuízo fiscal IRPJ e de base de cálculo negativa de CSLL nas transações por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica, o que torna mais atrativa aos contribuintes a adesão a essa modalidade de transação.

Importante ponto foi a manutenção, pelo Senado, da previsão do imediato cancelamento das multas e das representações fiscais para fins penais em relação às cobranças mantidas em razão da aplicação do voto de qualidade pelo Carf. Havendo dúvida razoável acerca dos efeitos da aplicação da norma jurídica tributária abstrata ao caso concreto, não seria plausível admitir a manutenção da multa e mesmo a automática imputação de responsabilidade fiscal para fins penais a um sujeito que adotou conduta revestida de razoabilidade.

Bruna Luppi, sócia da área tributária do Vieira Rezende Advogados - Divulgação

Essa razoabilidade, aliás, ainda ensejou a previsão de que o contribuinte que optar por discutir judicialmente crédito tributário constituído por voto de qualidade, estará dispensado da exigência de apresentar garantia, desde que comprovada a sua capacidade de pagamento, conforme exigências previstas no §2º do artigo 4º do PL e, ainda, que tenha certidão de regularidade fiscal federal válida por mais de três meses nos 12 anteriores ao ajuizamento da medida judicial.

Merece destaque que o legislador se preocupou em indicar os elementos a serem apresentados pelo contribuinte para a aferição da sua capacidade de pagamento, adotando como base o seu patrimônio líquido, conforme se extrai da leitura do artigo 4º, § 2º, do PL Ainda assim, ao dispor que caberá à Procuradoria da Fazenda Nacional disciplinar a aplicação desta prerrogativa, observa-se um espaço para eventual discricionariedade nesta regulamentação, pois a lei, por exemplo, não estipula um parâmetro de patrimônio líquido suficiente para evidenciar a capacidade de pagamento do contribuinte, permitindo que o Ente Público o faça.

O PL aprovado pelo Senado foi bastante feliz ao modificar a Lei de Execuções Fiscais para, expressamente, condicionar a liquidação da caução realizada por meio de fiança bancária ou de seguro garantia ao trânsito em julgado de decisão de mérito desfavorável ao contribuinte, vedando expressamente a sua liquidação antecipada e, ainda, estipular a obrigatoriedade de a Fazenda Pública, caso vencida, ter que restituir as despesas incorridas pelo contribuinte para o oferecimento, a contratação e a manutenção das garantias. Esses eram temas sensíveis que, ao longo do tempo, provocaram um grande volume de contencioso judicial e hoje representam disputas acirradas, com uma jurisprudência que vinha se consolidando em desfavor dos contribuintes.

Diante das sucessivas reviravoltas legislativas em relação ao desfecho dos julgamentos do Carf quando há empate, se observou, ao menos, a busca de um ponto de interseção entre o contribuinte e o Fisco, com a previsão de exclusão da multa e da automática imputação de responsabilidade fiscal para fins penais em relação ao crédito tributário constituído por voto de qualidade e, ainda, a possibilidade de exclusão dos juros de mora nos casos em que contribuinte manifeste efetivo interesse na quitação do débito dentro do prazo de 90 dias, que ainda poderá ser parcelado em até 12 parcelas.

Raphael Castro, advogado associado da área tributária do Vieira Rezende Advogados - Divulgação

Esse PL também apresentou pertinentes alterações na atual sistemática de julgamento no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, ao garantir ao procurador do sujeito passivo a realização de sustentação oral nos julgamentos realizados pelos órgãos colegiados, o que engloba as Delegacias de Julgamentos da Receita Federal (DRJs), em oposição ao cenário atual, no qual é vedado aos patronos acompanharem as sessões das DRJs.

Como importante progresso na direção da uniformização do entendimento exarado pelas instâncias julgadoras da Administração Fiscal Federal, o PL aprovado prevê a atribuição de efeito vinculante às súmulas do Carf em relação aos órgãos colegiados que compõem a Secretaria da Receita Federal. Com isso, se pretende obter maior segurança jurídica e previsibilidade nos pronunciamentos de todas as instâncias julgadoras administrativas federais.

Quanto aos contornos em relação à conformidade tributária, o projeto prevê que, caso sejam identificadas divergências em relação à aplicação da legislação tributária ou mesmo inconsistências quanto ao cumprimento de obrigações principais e acessórias relativas a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, o contribuinte será comunicado, previamente a qualquer intimação, para promover a autorregularização, sem que isso seja considerado início de procedimento fiscal. Trata-se de uma medida relevante, diante da reconhecida complexidade do sistema tributário brasileiro.

Além de outras previsões, pode-se afirmar que, em linhas gerais, a evolução do texto original do PL 2.384/2023 é significativa, pois apesar de manter o voto de qualidade a favor do Fisco como critério de desempate nas disputas no âmbito do Carf, traz importantes avanços em prol dos contribuintes, que agora têm equalizados alguns temas que eram bem sensíveis e caros no dia a dia do contencioso tributário federal.