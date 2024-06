Brasília

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), definiu um calendário paralelo de reuniões com integrantes do grupo de trabalho dedicado ao principal projeto de regulamentação da reforma tributária (PLP 68/2024) elaborado pela equipe econômica do governo Lula. O objetivo é acompanhar de perto o desenvolvimento do parecer para votação no plenário antes do recesso parlamentar, em 18 de julho.

A segunda reunião aconteceu na noite desta terça-feira (4), na residência oficial da Câmara, uma semana depois do primeiro encontro fora da agenda oficial de Lira.

Relatos obtidos pela Folha são de que a primeira reunião foi convocada de última hora, depois que o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, acionou alguns deputados para uma conversa no Palácio do Planalto.

Lira soube do convite e pediu para cancelarem o encontro marcado para a noite da terça-feira da semana passada. O presidente exigiu, então, que os sete integrantes do grupo de trabalho fossem às 23h30 para conversarem com ele. A saia justa com Padilha gerou desconforto em alguns parlamentares. O grupo cancelou com o ministro.

Na reunião, Lira reafirmou que o texto final do projeto sobre as regras da CBS (Contribuição Sobre Bens Serviços) e do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) seria definido com seu aval.

O presidente reforçou a mensagem de que a alíquota média de 26,5% não deveria ser majorada e definiu que Padilha, seu desafeto pessoal, não deveria participar da articulação da reforma na Câmara. O ministro, contudo, busca um caminho intermediário para levar recados do Planalto aos deputados.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou em campo para colocar panos quentes. A equipe do chefe da economia no governo Lula negocia uma reunião em seu ministério com os integrantes do grupo do PLP 68, na qual Padilha seria um mais um dos convidados.