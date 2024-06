São Paulo (SP)

A região compreendida por Vila Alpina, Vila Zelina e até parte da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, é conhecida pela sua numerosa comunidade de imigrantes e descendentes do Leste Europeu. Por ali ucranianos, lituanos, russos e outros dividem um espaço conhecido por sua tranquilidade. É por lá que ocorrerá, no próximo domingo, 9 de junho, este evento que promete movimentar a região neste próximo final de semana.

Na foto a Paróquia Russa da Santíssima Trindade, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

A 9ª edição da Festa Russa é um evento organizado pela comunidade da Paróquia Russa da Santíssima Trindade, um bucólico complexo localizado no ponto mais alto da Vila Prudente, de onde é possível observar desde o torreão da igreja pontos distantes da capital e até de cidades vizinhas como São Caetano do Sul. Para se ter uma ideia o morro onde a igreja está instalada está na mesma altura da avenida Paulista.

De acordo com Lisa Petrenko, uma das organizadoras da festa gastronômica, o evento visa aproximar ainda mais a comunidade russa local com os moradores da região e demais paulistanos, através de um bem servido bufê de comidas típicas russas, como a sopa borscht (iguaria de beterraba e músculo), priozhki (saboroso pastel russo com recheios de carne ou batatas), ogurtsi (pepino azedo ou curtido), kotlieta (bolinho de carne típico) e muitos outros pratos saborosos oriundos da Rússia.

Convite oficial da 9a Festa Russa Gastronômica - Divulgação

SERVIÇO:



9ª Festa Russa Gastronômica

Quando: 9/6/2024

Onde: Rua Paratiquara, 151- Vila Prudente

Horário: a partir de 12h30

Valor: R$ 99,00 (incluso bufê e 1 cartela de bingo)

Ingressos limitados pelo WhatsApp (11) 94371-4268 ou clicando neste link

IGREJA RUSSA NA VILA PRUDENTE FOI CONSTRUÍDA EM 1930

Enclave russo no coração da Vila Prudente a igreja que sediará o evento, a Paróquia Ortodoxa da Santíssima Trindade, é um dos diversos templos russos que existem na capital paulista. Só neste bairro existem dois, além da Catedral Ortodoxa de São Nicolau, na Liberdade, e a capela Bom Jesus do Horto no parque da Independência, no Ipiranga.

Inaugurada em novembro de 1930 e com sua primeira missa celebrada já no ano seguinte, a paróquia ortodoxa da Santíssima Trindade é uma igreja que faz parte da ROCOR (Russian Orthodox Church Outside Russia) ou, em português, Igreja Ortodoxa Russa Fora da Rússia (exílio). A organização surgiu em 1920, poucos anos após a Revolução Russa de 1917, devido ao isolamento e dificuldade de comunicação entre a igreja ortodoxa na Rússia, liderada pelo patriarca Tikhon I (*1865 +1925) e o exterior, por conta do novo governo soviético.

A paróquia ortodoxa da Santíssima Trindade em São Paulo é liderada por Gregório Petrenko, arcebispo de São Paulo e América do Sul. Nascido em 1946 no campo de refugiados de Fischbeck, na antiga Alemanha Ocidental, chegando em São Paulo junto com sua família em 1949. Graduou-se no Seminário Teológico da Santíssima Trindade em Jordanville, Nova York (EUA).