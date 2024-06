São Paulo (SP)

A manhã da última segunda-feira, 3 de junho, despertou diferente no chamado centro histórico de São Paulo. A razão é que um dos mais famosos e tradicionais estabelecimentos comerciais da região, o Café Girondino, não abriu as portas como faz diariamente desde sua inauguração em 1998.

Estabelecimento tradicional do centro histórico de São Paulo, Café Girondino não abre desde segunda-feira, 3 de junho, deixando espaço para especulações. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Conhecido pelos seus cafés, arroz doce delicioso e também por outras bebidas e pratos saborosos o Girondino fechou suas portas cercado de muito mistério. Isso devido ao fato que desde segunda-feira ninguém consegue contatar a loja ou seus proprietários sobre o que de fato aconteceu por ali, se as atividades se encerraram após 26 anos ou trata-se de algo temporário.

O site oficial do estabelecimento não funciona mais, bem como nenhum dos telefones disponíveis para contato. Outra forma de interagir com o Girondino seria através do perfil pela rede social Instagram, contudo por lá me surpreendi ao ver que as referências à loja matriz foram suprimidas, ficando apenas como endereço a pequena cafeteria instalada dentro do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) localizada não muito distante dali, na rua Álvares Penteado.

Interior do Café Girondino, com as cadeiras empilhadas sobre as mesas e nenhum funcionário no espaço. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Ávido por saber o que realmente acontece, fui até a loja do CCBB tomar um café e buscar informações a respeito. Conversando com a atendente a mesma tratou de responder que trata-se de uma reforma, mas ao ser indagada sobre um contato oficial com os proprietários ficou sem resposta e disse que não estava autorizada a falar a respeito. O mesmo se deu com a funcionária no balcão, que preparava algumas caixas para entrega, ela por sua vez não soube explicar o motivo da loja principal não abrir desde segunda-feira.

Ao retornar ao Café Girondino para observar se alguém chegava no local e para fotografar a fachada fui abordado por uma funcionária de loja próxima, que me chamou para uma conversa. Segundo Roseli (ela não quis fornecer o seu sobrenome) ela esteve no estabelecimento no último dia 31 de maio e notou que diversos itens do cardápio estavam faltando e um ar de que algo estava para acontecer no local, mas não suspeitou que poderia ser o fechamento.

Caso algum responsável pelo Café Girondino queira se pronunciar esta coluna segue à disposição.

Veja mais fotos do Café Girondino:

EVENTUAL FECHAMENTO PODE SER REVÉS PARA A RECUPERAÇÃO DO CENTRO

Enquanto o mistério sobre o fechamento definitivo ou temporário do Café Girondino não se resolve uma coisa é certa. O eventual encerramento das atividades será mais um duro golpe na vida comercial do centro histórico de São Paulo que está cada vez mais vazio.

Caminhar pela rua São Bento é uma tristeza sem tamanho com inúmeras portas comerciais fechadas, especialmente em seu trecho entre a praça do Patriarca e a rua José Bonifácio, onde quase a totalidade das lojas estão com as portas fechadas.

Uma das ruas mais tradicionais e movimentadas no centro, a São Bento, tem trecho praticamente deserto entre as ruas Direita e José Bonifácio - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

A segurança na região melhorou bastante nos últimos meses e pode ser confirmada nas ruas, com ostensiva presença de policiais militares em todas as esquinas e muitos guardas civis. Contudo é notório e visível que falta por parte da prefeitura paulistana uma política que reaproxime as pessoas do centro histórico.

INSPIRADO EM CAFÉ DO SÉCULO 19

Apesar de estar em um ponto-chave do centro paulistano o atual Café Girondino não tem relação histórica com o primeiro estabelecimento com este nome, surgido na praça da Sé em 1875.

Contudo desde que foi inaugurado procurou emular, com sucesso, a tradição do primeiro. Em uma esquina relativamente privilegiada da cidade o Girondino tem a premissa de permitir bebericar um café ou mesmo almoçar com a vista de um dos pontos turísticos mais bonitos de São Paulo, o Mosteiro de São Bento.