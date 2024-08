São Paulo (SP)

Estava eu esses dias folheando a sessão de cotidiano dessa Folha quando me deparei com a matéria a respeito da discussão de qual deveria ser o nome do parque no Bixiga, que fica em terreno que pertenceu ao dono do SBT e esteve em disputa com o diretor de teatro Zé Celso. Como um estudioso da cidade parei alguns minutos para pensar uma solução correta para este imbróglio que está sendo criado por alguns vereadores da câmara municipal de São Paulo.

Imagens aéreas do terreno que futuramente abrigará o Parque do Rio Bixiga e, do lado direito, o Teatro Oficina. - Danilo Verpa/Folhapress

Quem me conhece ou me acompanha nas redes sociais sabe que sou costumeiramente contrário a qualquer mudança de nomes de ruas, praças ou avenidas para uma nova homenagem, exceto em casos que envolvem homenagens de caráter duvidoso, como por exemplo o outrora chamado Elevado Costa e Silva cujo homenageado não merecia tal honraria. Contudo, é inegável que o passamento de Sílvio Santos abriu a discussão a respeito de uma homenagem a ele.

Pensando nisso, decidi por me antecipar aos oportunistas vereadores que tem fetiche em batizar ou renomear as ruas e avenidas de São Paulo e deixar aqui publicamente aquela que acho, sinceramente, a mais correta indicação para uma homenagem em logradouro público ao apresentador nesta capital.

O apresentador Sílvio Santos em 1987 durante a apresentação de um de seus tradicionais programas de domingo. - Joao Batista da Silva/Divulgaçao SBT

Não vejo com bons olhos a sugestão, claramente demagógica, de nomear o futuro parque do Rio Bixiga como "Parque Abravanel" como está sendo proposto pelos vereadores João Jorge (MDB) e Rubinho Nunes (União Brasil), dois representantes municipais que entendem tanto da cidade quanto eu entendo de física quântica. O que eles querem, de fato, é navegar na famosa condição de "ser do contra" para jogar com os eleitores deles quando, na verdade, são dois demagogos. Sem pretensão aqui de me aprofundar no currículo da dupla de legisladores municipais pois não é o objetivo desse texto, vamos adiante:

1) Quem acha que está realmente homenageando Sílvio Santos dando ao futuro parque o nome que nem ele mesmo utilizava na sua longeva carreira e que muitos brasileiros sequer associam ao apresentador?

2) Se alguém deve ser homenageado com um nome no parque, se for o caso, seria sem dúvida alguma, Zé Celso que tanto lutou pela criação do parque, especialmente nos últimos anos de sua vida, e que cuja luta foi o que, de fato, foi fundamental para que a ideia de parque se transformasse em realidade. Uma rápida pesquisa na internet e o leitor vai lembrar que o desejo de Sílvio era erguer torres e até um shopping center no local, ou seja, aquilo que a região menos necessita.

O apresentador Silvio Santos tendo ao fundo as suas "colegas de trabalho" em edição do programa Show de Calouros no ano de 1987, gravado no estúdio localizado na avenida General Ataliba Leonel, zona norte de São Paulo - Joao Batista da Silva/Divulgaçao SBT

ENTÃO, ONDE?

A homenagem a Sílvio Santos, no meu entendimento, deveria passar por algum lugar que realmente teve relevância na vida ou na carreira do já saudoso apresentador e relacionado com algo que tem sentido em sua trajetória envolvendo a cidade de São Paulo. Assim, acredito que a melhor homenagem a ele seria rebatizar parte da avenida General Ataliba Leonel para avenida Sílvio Santos. Sabe por quê?

Nesta parte da "Ataliba" ainda sobrevive com poucas modificações na área externa o antigo Cine Sol, inaugurado em 1958 e que em 1979 foi adquirido por Silvio Santos para ser seu novo estúdio, após um grande incêndio destruir por completo o Teatro Manoel de Nóbrega, na rua Cotoxó, zona oeste de São Paulo.

Antigo Cine Sol, inaugurado em 1958 e posteriormente comprado pelo apresentador Silvio Santos que fez do local seu estúdio principal durante os anos 1980 e 1990 - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

De acordo com Hamilton Kuniochi, assistente jurídico e pesquisador de televisão, "o espaço foi o palco mais importante em que ele se apresentou, pois o estúdio foi utilizado na fase de maior atividade do Silvio como empresário de TV e artista". Ele completa: "Durante o período em que o Teatro foi utilizado, o Silvio já havia deixado a Globo, entrou na disputa pela concessão das ex-emissoras Tupi, teve o famoso problema de saúde que quase interrompeu sua carreira, ingressou na corrida eleitoral e construiu o complexo de estúdios na Via Anhanguera, para onde toda a operação do SBT foi transferida. Todos os primeiros anos do SBT foram vividos em grande parte no ex Cine Sol, onde programas importantes dos primeiros 16 anos da emissora foram realizados, dentre eles todos os apresentados por Silvio Santos".

Na foto Hamilton Kuniochi, pesquisador de televisão e colecionador de itens relacionados ao SBT e Silvio Santos - Divulgação

Minha ideia seria dividir essa longa avenida em duas. Essa mudança seria uma forma justa de fazer uma bonita homenagem ao apresentador sem desprestigiar por completo outro homenageado, o que sempre ocorre nessas alterações.

A porção da avenida localizada em Santana permaneceria com o nome original, homenageando o General Ataliba Leonel que teve brilhante atuação em defesa de São Paulo nas revoluções de 1924 e 1932. Já a outra parte faria homenagem a Sílvio Santos justamente em um trecho da cidade onde o apresentador teve uma grande parte de sua carreira, no extinto Teatro Sílvio Santos.

O local, apesar de recentemente ter sido pintado todo de preto, está bem preservado e raramente é lembrado, exceto pelos fãs do apresentador, como o antigo Teatro Sílvio Santos. O local ainda sequer tem uma placa do inventário Memória Paulistana, que identifica locais relevantes para a identidade cultural da cidade.

Acho que chegou a hora de reparar a ausência dessa placa corrigida com juros, levando junto um novo nome para a avenida e uma justa homenagem ao eterno dono do SBT. Enquanto isso não acontece, viaje no tempo com essa galeria de fotos do apresentador no seu antigo Teatro Silvio Santos.