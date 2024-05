São Paulo

Tomar uma dose de bebida alcoólica à noite para relaxar e dormir melhor é um hábito para muitas pessoas. No entanto, embora de fato uma taça de vinho possa ajudar a adormecer mais rapidamente, o consumo de álcool prejudica a qualidade do sono e aumenta a sensação de cansaço no dia seguinte.

O álcool age como um sedativo no nosso corpo, explica o neurocientista Andrei Mayer. "Ele facilita a atividade de sinais químicos inibitórios e dificulta a atividade de sinais químicos excitatórios. É por isso que a pessoa pega no sono mais facilmente."

Porém, adormecer rapidamente não é sinônimo de dormir bem, ressalta o neurocientista. O ciclo do sono é dividido em quatro fases que se repetem ao longo da noite: a primeira e a segunda correspondem ao sono leve, a terceira ao sono profundo e a quarta ao sono REM (rapid eye movement, ou movimento rápido dos olhos, em português).

Para ter uma boa noite de sono é preciso evitar o consumo de bebida alcoólica, especialmente nas horas anteriores ao horário de dormir - Gabriel Cabral/Folhapress

"Sabemos, por meio de vastas pesquisas científicas, que a bebida alcoólica facilita a adormecer, pode até ajudar a pessoa a chegar no sono profundo, mas atrapalha o sono REM, no qual muitos eventos elétricos e químicos acontecem no nosso cérebro", afirma Mayer.

Na fase do sono profundo, os músculos relaxam completamente, a frequência cardíaca e a pressão arterial diminuem e o corpo fica menos suscetível a estímulos externos. Já no sono REM, a frequência cardíaca, a respiração e a pressão arterial aumentam. É nesta fase que as memórias são processadas e o aprendizado é consolidado, também é quando geralmente os sonhos acontecem –embora possam ocorrer em outras etapas também.

Por isso, dormir sob efeito de bebida alcoólica pode prejudicar a memória, o aprendizado, a cognição de modo geral e o controle das emoções.

"Com o álcool, a pessoa pode até adormecer mais rápido, mas a qualidade do sono vai ser ruim. A capacidade do cérebro de passar adequadamente por todas as fases do sono fica prejudicada. E quanto maior a quantidade de álcool que a pessoa beber, pior será a qualidade do sono", afirma Mayer.

Para ter uma boa noite de sono, reforça o neurocientista, é preciso evitar o consumo de bebida alcoólica, especialmente nas horas anteriores ao horário de dormir.

Se você tem dificuldade para dormir, o ideal é seguir as técnicas de higiene do sono, como se expor à luz natural de manhã, praticar exercícios físicos, não consumir bebidas que contenham cafeína após as 15h e evitar a luz de computadores, TVs e celulares duas horas antes de ir para a cama, recomenda Mayer. Se mesmo assim o problema persistir, o indicado é procurar um psicólogo ou um psiquiatra para começar um tratamento individualizado.

