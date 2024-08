São Paulo

Um estudo conduzido por pesquisadores das Universidades de Bath e Southampton, no Reino Unido, mostrou que dez minutos diários de mindfulness são suficientes para promover o bem-estar e aliviar sintomas de depressão e ansiedade.

Publicado em 21 de agosto no British Journal of Health Psychology, o trabalho também aponta que a prática da consciência plena, que faz com que a pessoa volte sua atenção para o momento presente, ajuda na motivação, levando o indivíduo a incluir exercícios físicos e alimentação mais saudável na rotina.

A pesquisa envolveu 1.247 adultos de 91 países durante 30 dias e utilizou o aplicativo gratuito Medito.

Mulher pratica mindfulness em São Paulo - Karime Xavier/Folhapress

Os participantes, a maioria dos quais não tinha experiência anterior com a prática de mindfulness, foram divididos em dois grupos: o que utilizou o aplicativo e o grupo controle, que ouviu trechos do livro "Alice no País das Maravilhas" durante o mesmo período. Todos responderam um questionário sobre sua saúde mental antes e depois de um mês de treinamento.

Aqueles que fizeram as técnicas de mindfulness, como exercícios de relaxamento, atenção focada na respiração e autorreflexão, relataram: redução da depressão em 19,2% a mais do que o grupo controle, diminuição da ansiedade em 12,6% a mais, atitudes em relação à saúde mais positivas em 7,1% a mais, melhoria do bem-estar em 6,9% a mais e intenções comportamentais de cuidar da saúde 6,5% a mais.

Mesmo um mês após o fim do treinamento, o grupo do mindfulness demonstrou melhorias sustentadas em seu bem-estar, depressão, atitudes e na qualidade do sono.

Esse estudo foi um dos primeiros a mostrar que os benefícios da atenção plena para o bem-estar e para a saúde mental podem surgir das mudanças nos comportamentos do estilo de vida que ela incentiva.

A pesquisa foi liderada pela psicóloga Masha Remskar, da Universidade de Bath.

"Este estudo destaca que até mesmo práticas curtas e diárias de atenção plena podem oferecer benefícios, tornando-a uma ferramenta simples, porém poderosa, para melhorar a saúde mental", disse Remskar ao British Journal of Health Psychology.

Remskar afirma que é importante ver os benefícios da atenção plena se estendendo para além da depressão e ansiedade. "A atenção plena desenvolve as habilidades psicológicas necessárias para criar hábitos saudáveis. Esperamos mostrar em trabalhos futuros que, uma vez que você tenha essas habilidades, pode usá-las para melhorar vários comportamentos de saúde, desde exercícios regulares até parar de fumar."

