São Paulo

Antes que fiquem enfurecidos, não se trata de nostalgia, como Mano Brown expressou nos versos de "Fábrica Mágica da Paz": "Isso não é sermão, ouve aí, tem o dom?". Durante uma entrevista concedida ao repórter Lucas Breda, da Folha de S.Paulo, o rapper KL Jay expressou seu descontentamento com o momento do rap no Brasil: "Ficou meio fábrica de bolacha, né? Todo mundo usando Auto-Tune, falando para as meninas sentarem, que tem droga e dinheiro para caramba", afirmou o DJ dos Racionais MCs.

Tasha e Tracie ao lado de MC Luana em show no Favela Sounds - PC Cavera

Por outro lado, o trap, gênero que mais se apropriou do uso do Auto-Tune, tem alcançado números expressivos nas plataformas de streaming. Veigh, por exemplo, é atualmente o rapper mais ouvido do país no Spotify, com mais de 10,1 milhões de ouvintes mensais na plataforma. Em seguida, vem Kayblak, com um pouco mais de 9,5 milhões de streams mensais — outros artistas do trap seguem a lista.

Esses números refletem muitas coisas, como o mercado aquecido do trap, grandes players como a GR6 investindo pesado no gênero — a gravadora tem em seu catálogo nomes do momento como KayBlack, Caverinha e Vulgo FK — e uma falta de interesse no rap boom bap mais tradicional.

Para refletir melhor sobre esse assunto, precisamos entender o que é o rap. Dentro da música, o ritmo se destaca por sua ênfase na improvisação poética em cima de batidas eletrônicas — isso não impede que existam raps com harmonia de instrumentos musicais. É um estilo singular em que a importância do texto supera a da melodia, tornando-se um dos dois únicos gêneros musicais na história da música ocidental em que o texto assume um papel mais significativo do que a música em si.

Tendo essa descrição como base, precisamos refletir: o rap, antes tão vivo com Criolo, Emicida e Djonga, morreu no mainstream brasileiro?

Na entrevista, KL Jay continua afirmando que para ele, fica tudo "mais ou menos igual". "Se você ouvir o BK, é diferente dos demais. Kendrick Lamar, também. Mas tem esse molde que estão fazendo, e o dinheiro vem fácil. Aí a música dura uma semana, dez dias e, depois, próxima. Não consigo fazer isso."

Esse é um cenário mais comum no funk, no qual, em geral, as pessoas conhecem a música, mas não sabem quem a canta. No trap, o personagem, sua trajetória e seu discurso não têm a mesma importância que já foram exigidos no rap tradicional. Nesse contexto, surgem playlists como "Creme" no Spotify, que se tornam famosas por misturar músicas e ritmos em uma grande variedade onde tudo se iguala a tudo.

Ao mesmo tempo, existe espaço para inovar no rap tradicional. BK, lembrado por KL Jay, apresentou um estilo novo em Ícaros, seu trabalho atual. Tanto em seus versos quanto no novo show, ele reafirma seu compromisso com o estilo. Don L é outro artista que faz sucesso trabalhando com a base do rap mais clássico e, por isso, faz crescer sua legião de fãs que o acompanha.

Uma luz no fim do túnel no processo de manter o tradicional rap brasileiro vivo são as mulheres no gênero. Tasha e Tracie, MC Luanna, N.I,N.A e Duquesa surgem como remanescentes de um estilo mais clássico e menos comercial, ou não tão influenciadas pelo trap mais plastificado. Com versos pautados no empoderamento feminino, ascensão social e direitos dos negros, elas trazem à tona o que um dia o rap foi.

Não dá para exigir que todo rapper brasileiro seja um Mano Brown, ou que seja tão criativo quanto Travis Scott ou Kendrick Lamar, mas a pasteurização das músicas guiadas pelo excesso de Auto-Tune pode deixar uma geração de músicos sem identidade e que pouco serão referências no futuro da música periférica.