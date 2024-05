São Paulo

Após o sucesso de seu álbum homônimo de estreia em 2021, Bebé retorna com um novo e aguardado projeto: "Salve-se!". Esta obra, que se destaca pela profundidade emocional e autenticidade, apresenta uma combinação única de pop eletrônico com influências de indie, R&B, pagode, funk e trap. "Salve-se!" transmite narrativas complexas, refletindo o crescimento e a maturidade artística de Bebé.

"Visualmente, estou mais madura, contrastante e vibrante na imagem", comenta a cantora, que deseja que o álbum esteja em breve nas pistas de dança. "Dou protagonismo para a minha voz e a percebo como um instrumento em toda instância. Sem dúvidas, o ponto de partida desse trabalho foi o desejo de trazer um pouco mais do Brasil para o som que eu faço."

Bebé retorna com novo álbum: 'Salve-se!' - Wallace Domingues

"Salve-se!" é a busca interpessoal da artista por sua maturidade. Em 10 faixas, que vão da calmaria ao estado de alerta diante das turbulências da vida, Bebé compartilha reflexões sobre amor, superação de conflitos, autoconhecimento e coragem. O álbum é uma trilha sonora feita para transformar tudo em passagem e caminho.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Nesse álbum, Bebé expande seus horizontes criativos e assina como co-produtora ao lado do renomado Sérgio Machado Plim. Essa nova colaboração permitiu que a cantora explorasse novas sonoridades e temas, resultando em canções que atravessam sua evolução individual. O processo de criação foi um mergulho em sua própria essência, refletido em músicas que mostram sua evolução.

Lançado pelo selo Coala Records, o álbum conta com participações de Dinho Almeida da banda Boogarins em "Recado Dado" e do rapper BK' em "De Ponta Cabeça". Essas colaborações solidificam a posição de Bebé nos gêneros do indie rock e rap/trap, contribuindo para a construção das ideias propostas no álbum.

"Dinho e BK’ dão a este trabalho uma força imensa, me conectando a dois artistas muito relevantes de dois mundos com os quais minha música dialoga: indie e rap. Tê-los presentes fortalece minha posição nesses gêneros, pelos quais sou completamente apaixonada, e que são pertencentes à minha comunidade preta", comenta Bebé.