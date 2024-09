São Paulo

O cantor e compositor Xauim lança "Maria Felipa", uma obra que resgata vozes esquecidas da história da independência do Brasil. A música traz à tona a resistência de figuras como Maria Felipa de Oliveira, heroína nas batalhas contra os portugueses, especificamente na campanha de Independência da Bahia na Ilha de Itaparica. Ao homenageá-la, Xauim faz um tributo às mulheres negras que, embora apagadas pela narrativa oficial, foram essenciais na construção da verdadeira identidade do Brasil.

Imagem do clipe 'Maria Felipa', novo lançamento de Xauim

Para Xauim, Maria Felipa é a representação das histórias que resistem nas margens. "Marielle vive em Maria Felipa", canta ele, referindo-se a essas forças atemporais que coexistem entre passado, presente e futuro, ressaltando como essas figuras heroicas permanecem vivas na cultura popular, mesmo quando excluídas dos relatos oficiais. A canção é, portanto, uma ponte entre épocas, traçando paralelos entre lutas passadas e contemporâneas.

Musicalmente, "Maria Felipa" une as batidas envolventes da música baiana com influências marcantes de afro house e kuduro, criando um manifesto sonoro que busca dar voz aos invisibilizados. Essa fusão de estilos reflete o desejo de Xauim de criar uma obra que dialogue com a ancestralidade, ao mesmo tempo em que reverbera nos movimentos de justiça social contemporâneos.

O single é acompanhado por um videoclipe dirigido pelo próprio Xauim, também conhecido como Matheus L8 no cenário audiovisual. Gravado em Saubara, a 103 km de Salvador, o clipe captura a força de uma tradição local de resistência: a procissão anual das mulheres vestidas de branco, armadas com facões e espingardas, que homenageiam as ancestrais que alimentaram os combatentes nas batalhas da independência. A indumentária, usada como disfarce, aterrorizava os portugueses, que acreditavam estar vendo fantasmas.

Além da música e do videoclipe, o projeto conta com outras iniciativas, como um vídeo de poesia em libras, uma versão do clipe com interpretação em Libras e um guia educacional desenvolvido pela historiadora Jaqueline Machado. O material, destinado a professores, aborda a independência do Brasil com foco no papel da Bahia e nas batalhas que foram fundamentais para a expulsão definitiva das tropas portuguesas.

Cantor Xauim celebra a força dos heróis negros com "Maria Felipa"

Com "Maria Felipa", Xauim oferece uma experiência imersiva e transdisciplinar, que une música, história, ativismo e acessibilidade. Para os fãs de BaianaSystem, Titica e do movimento Sound System, a obra é um convite à reflexão sobre ancestralidade, luta e identidade, ao mesmo tempo em que ecoa nas demandas atuais por justiça e reconhecimento.