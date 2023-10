São Paulo

Vai para a praia no feriado? Já pensou quais vinhos levar? Praia sempre combina com vinho branco. Especialmente, para quem gosta de peixe e frutos-do-mar. Eu vou ficar em São Paulo, mas, como a previsão para quinta-feira é de bastante calor, também vou pôr uns vinhos brancos na geladeira. Depois, esfria, mas tudo bem. Na verdade, gosto de tomar vinhos brancos em qualquer situação ou temperatura ambiente.

O brasileiro, em geral, prefere tinto, mas quem trabalha na área tem falado numa alta de vendas nos brancos. Eles costumam ser mais leves e fáceis de digerir, o que é uma vantagem em um país onde faz muito calor em quase todos os cantos.

Vinhos brancos combinam com mar, praia e o clima brasilleiro - foto Gabriel Cabral/Folhapress

Não é verdade que, como muitos pensam, os grandes vinhos são sempre tintos. Há brancos caríssimos e fenomenais. Aqui, no entanto, segue uma lista de quatro brancos secos muito gostosos, mas de preço acessível, como prometi fazer sempre que abrir a minha sacola para vocês espiarem. Pois, como já disse no post Na Minha Sacola: Três Tintos Frescos, quando vou às compras, não costumo comprar aqueles muito baratinhos, mas raramente volto com alguma garrafa cara.

O Bico Amarelo é produzido no Minho e leva a denominação de origem Vinho Verdeb - arquivo pessoal/@tinto_ou_branco

Bico Amarelo 2022 - Vinho Verde, Portugal. Uvas: loureiro, alvarinho e avesso. Não passa por madeira. Teor alcoólico: 11,5%. Importado pela Qualimpor, está por R$ 74,89 no Sonoma.

Este é um vinho que costumo pedir em restaurante. Tem um preço razoável e já é bastante elegante. Tem flores brancas, cítricos e um leve toque tropical no nariz. Na boca, é seco e com boa acidez. Produzido pela Quinta do Ameal, próximo a Ponte de Lima, na região do Vinho Verde, mistura três castas muito típicas da região. Como a loureiro aparece em primeiro lugar na ficha técnica, deve ser a predominante. Faz sentido. A Quinta do Ameal, que há uns poucos anos foi comprada pelo grupo Esporão, é especializada em loureiro. Estive lá em 2021. O lugar é lindo e os vinhos, deliciosos.

Uva de origem portuguesa, a alvarinho tem se adaptado bem ao sul do Brasil - arquivo pessoal/@tinto_ou_branco

Alvarinho Jovem Bossa 2022 - Serra do Sudeste, Rio Grande do Sul, Brasil. Uva: alvarinho. Estágio de 3 meses em inox, sur lie. Teor alcoólico: 11,5%.Está por R$ 91,71, na Decanter Vinhos.

Este é um lançamento da vinícola Hermann, que pertence à família da importadora Decanter. É um vinho seco. Apesar de ter ficado em contato com as borras, o que costuma trazer untuosidade, ele é bastante fresco, na boca. No nariz, tem aroma frutado, cítrico e tropical, mas discreto, elegante. É interessante ver como essa casta portuguesa se expressa no Sul do Brasil.

Produzido na ilha francesa Córsega, este branco tem muito frescor e combina muito com peixes - arquivo pessoal/@tinto_ou_branco

Domaine CasaNova 2021 - Ile de Beauté, Córsega, França. Uvas: chardonnay e vermentino. Não passa por madeira. Teor alcoólico: 12%. Está por R$ 97,30 na Chez France.

Terra de Napoleão Bonaparte, a Córsega é a quarta maior ilha do Mediterrâneo. Desde 1768 (um ano antes do nascimento de Napoleão) ela pertence a França, mas em espírito (e proximidade geográfica) é muito mais italiana. Nos vinhos, também. A ilha tem várias uvas autóctones. Este vinho, no entanto, é feito com castas internacionais. A denominação geográfica é Ile de Beauté. O vinho é muito claro, quase transparente. Os aromas muito intensos. Aparecem frutas brancas, algo floral, um toque de ervas e a tal da mineralidade. Na boca, é fresco. Muito gostoso.

O vinho espanhol, da região de Albacete, mescla a uva francesa sauvignon blanc com a espanhola verdejo - arquivo pessoal/@tinto_ou_branco

Adaras Lluvia Blanco 2020 - Almansa, Albacete, Espanha. Uva: verdejo e sauvignon blanc. Não passa por madeira. Teor alcoólico: 12,5%. Está por R$ 94,40 na La Pastina.

Produzido pela vinícola Venta La Vega na pouco conhecida denominação de origem Almansa, próxima a Valência, este branco mistura a espanhola verdejo com a francesa sauvignon blanc. O resultado é um vinho bastante aromático, com frutas cítricas predominando, mas ainda elegante. Tomei em um churrasco ao lado de uma piscina, enquanto estavam passando as linguiças. Perfeito.