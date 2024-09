Refazer-se depois de um pé no traseiro é um dos maiores desafios da humanidade. Mas tudo fica um pouco pior na era da hiperconexão, em que precisamos parecer a todo instante algo que não somos. Quando se fala da comunidade de homens gays, então, em que a aparência muitas vezes parece ser tudo, o cenário é ainda mais desolador.

É de dentro deste labirinto que se desenrola a novela "Diga que não me conhece", escrita por Flávio Cafiero, vencedora do prêmio APCA de Literatura em 2021.

Agora, em 2024, o texto foi adaptado para os palcos, pela dupla Ester Laccava e Vinicius Aguiar, diretora e ator do espetáculo, respectivamente. A peça estreia no dia 1º de outubro no teatro Itália, no centro de São Paulo.

A ideia de transformar o livro publicado pela Todavia em texto para o teatro foi do próprio ator Vinicius Aguiar - André Arthur/divulgação

Aguiar vive Tato, o protagonista, que se muda para um prédio dos Campos Elíseos na tentativa de se entender agora como o ex-companheiro de Fabiano. Segundo os artistas, não se trata de um herói em sua jornada, mas de uma história não linear, em parafusos e paranoias.

A ideia de transformar o livro publicado pela Todavia em texto para o teatro foi do próprio ator do solo. "O que me motivou foi a inquietude que se instalou em mim, como alguém que se olha no espelho e reflete a solidão, desesperança, a superficialidade das relações destes tempos", conta.

As redes sociais, os aplicativos de sexo rápido e as consequência da vida online, como o ghosting, as relações superficiais e a ansiedade são temas das obras e também conversam com o agora. "Vivemos tempos de fragmentação da atenção e da fruição artística. Nesse sentido a arte em geral, mas o teatro e a literatura especificamente, são lugares de resistência. Sair de casa e assistir a um espetáculo de uma hora, sem interrupções, é um ato heroico em meio a vidas regadas a internet e smartphones. Mergulhar por horas, dias ou semanas em um livro é a verdadeira realidade paralela nos dias que correm", opina Flavio Cafiero.

Um outro desafio que a dupla à frente da peça quer enfrentar é o preconceito contra a população LGBT+. "O tema me emociona e me move para que eu continue também lutando por esses direitos. Se conseguirmos libertar uma pessoa que seja da plateia na temporada, um casal de pais que tem filhos gays, já terá valido a pena", torce a diretora Ester Laccava.

"Diga que não me conhece" é adaptação de livro homônimo, de Flavio Cafiero - André Arthur/divulgação

Os ingressos para a peça podem ser comprados pelo site da Sympla ou na bilheteria do teatro, na Avenida Ipiranga, 344, no térreo. A entrada custa a partir de R$ 30,00. As sessões ocorrem às terças e quartas às 20h. E, aos domingos, às 19h. A classificação indicativa é 16 anos.